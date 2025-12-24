İzmir’in en yoğun nüfuslu ilçelerinden biri olan Buca, bugün öğleden sonra gençler arasında çıkan korkunç bir arbedeye sahne oldu. Aydoğdu Mahallesi’nin sakin sokakları, onlarca öğrencinin dahil olduğu tekme tokatlı kavgayla adeta bir savaş alanına döndü. Sebebi henüz netlik kazanmayan bir gerginlikle başlayan olay, kontrol edilemez bir boyuta ulaşarak mahalle sakinlerinin evlerine çekilmesine ve büyük bir panik yaşanmasına neden oldu. Gençlerin birbirine acımasızca saldırdığı anlar, çevredeki binalarda oturan vatandaşlar tarafından dehşet dolu gözlerle izlendi.

Sözlü tartışma dakikalar içinde şiddete dönüştü

Olayın fitili, iki farklı öğrenci grubu arasında başlayan sözlü sataşmalarla ateşlendi. Görgü tanıklarının ifadelerine göre, başlangıçta birkaç kişi arasında seyreden tartışma, diğer gençlerin de sürece dahil olmasıyla bir anda kitlesel bir kavgaya evrildi. Aydoğdu Mahallesi'nin cadde ve sokaklarında yankılanan bağırtılar yerini fiziksel şiddete bırakırken, onlarca gencin oluşturduğu kalabalık grup sokak ortasında birbirini darp etmeye başladı. Disiplinsiz bir görüntü sergileyen kavgada, gençler birbirlerini yere düşürerek tekme ve yumruk darbeleriyle yaralamaya çalıştı.

Dehşet anları saniye saniye kaydedildi

Mahallede infial yaratan bu şiddet sarmalı, çevredeki binalarda bulunan vatandaşların cep telefonu kameraları tarafından anbean kayıt altına alındı. Sosyal medyada da yankı bulması beklenen görüntülerde, grubun kalabalığı ve saldırganlık düzeyi net bir şekilde görülebiliyor. Görüntülere yansıyan detaylarda, öğrencilerin hiçbir çevre unsuruna aldırış etmeden acımasızca birbirlerine saldırdığı, mahallelinin ise bu kaosu durdurmakta çaresiz kaldığı anlar yer alıyor. Sokak ortasında yaşanan bu meydan dayağı, bölgedeki asayiş güvenliği konusundaki endişeleri de beraberinde getirdi.

Mahalle sakinleri tedirginlik içinde

Olayın yaşandığı Buca Aydoğdu Mahallesi’nde ikamet eden vatandaşlar, her gün çocuklarını okula gönderdikleri bu güzergahlarda böyle bir manzara ile karşılaşmanın şokunu yaşıyor. Kavganın sona ermesinin ardından bölgeye sevk edilen güvenlik güçlerinin incelemeleri sürerken, mahalle sakinleri bu tür olayların tekrarlanmaması için önlemlerin artırılmasını talep ediyor. Yetkililer, kavgaya karışan şahısların kimlik tespiti ve olayın çıkış nedenine ilişkin soruşturmanın titizlikle yürütüldüğünü bildirdi.