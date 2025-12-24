Son Mühür/ Osman Günden - Aliağa Tüpraş Halk Eğitimi Merkezi’nde düzenlenen sergi, 24 Aralık Çarşamba ve 25 Aralık Perşembe günleri 10.00–17.00 saatleri arasında ziyaret edilebilecek. Sergide kursiyerlerin yıl boyunca büyük emekle hazırladığı ürünler yer aldı.

Açılışa protokol katıldı

Serginin açılışına Aliağa Belediye Başkanı Serkan Acar, Aliağa İlçe Milli Eğitim Müdürü Dr. Erdoğan Akyüz ve Aliağa Tüpraş Halk Eğitimi Merkezi Müdürü Mehmet Emin Gedikçe katıldı. Başkan Acar, stantları tek tek gezerek kursiyerlerle sohbet etti, ürünler hakkında bilgi aldı ve hayırlı olsun dileklerini iletti.

Yeni yıla özel hediyelikler ilgi gördü

Sergide el sanatları, dekoratif ürünler, takı tasarımları, örgü ve triko çalışmaları, ahşap boyama eserleri, tekstil ürünleri ile yeni yıla özel hediyelikler sergilendi ve satışa sunuldu.

Sergi 25 Aralık’ta sona erecek

Yeni yıl sergisini ziyaret etmek isteyen vatandaşlar, 25 Aralık 2025 Perşembe günü 10.00–17.00 saatleri arasında Aliağa Tüpraş Halk Eğitimi Merkezi’ni ziyaret edebilecek.