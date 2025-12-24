Son Mühür / Atakan Başpehlivan İzmir Ticaret Odası Aralık ayı olağan meclis toplantısı, 130 Yıllık Kent Hikayesi Sergisi açılışının ardından İZTO meclis salonunda Selami Özpoyraz’ın meclis başkanlığında gerçekleşti. İZTO'nun 2026 bütçesinin oylandığı toplantıda, Yönetim Kurulu Başkanı Mahmut Özgener, önemli değerlendirmelerde ve tespitlerde bulundu.

Mahmut Özgener: Güzelbahçe kampüsünü 2026’da açacağız

2026 yılında başta İzmir Ekonomi Üniversite’nin Güzelbahçe Kampüsü olmak üzere kentteki birçok projenin tamamlanacağının müjdesini veren İzmir Ticaret Odası Yönetim Kurulu Başkanı Mahmut Özgener, “Her bir detayı en ince ayrıntısına kadar düşünülerek yapılacak olan ülkemizde büyük bir fark yaratacak Ekonomi Üniversitesi’nin Güzelbahçe Kampüsü son sürat devam ediyor. Açılışı Temmuz 2026’da gerçekleştirmeyi planlıyoruz.

Ortaya konan bu çabanın uzun yıllar değer üreteceğine yürekten inanıyorum. Eylül ayında faaliyete geçecek olan Dikili Organize Tarım Bölgesi’nin 65 milyon dolarlık altyapı işleri için ihale yapıldı. Proje sayesinde 4000 kişiye istihdam yapılmasını öngörüyoruz. Kemalpaşa Lojistik Merkezi kapsamında ise tescil merkezleri gerçekleşti, mülkiyet tapularımızı bu ay içerisinde çıkardık, ruhsat başvurularında bulunduk. Uzun bir süredir hayalini kurduğumuz, kentimize değer katacağına inandığımız projelerin açılışını 2026’da gerçekleştireceğiz. Bu kapsamda İEÜ arasında güçlü bir bilgi ve uygulama köprüsü kurarak, katma değeri yüksek projeler gerçekleştirme arzusundayız.” dedi.

“2025 yılı ekonomik açıdan belirsizliklerin yoğunlaştığı bir yıl oldu”

Öte yandan geride bıraktığımızın senenin ekonomik olarak belirsizliklerin yoğunlaştığı bir yıl olduğunu vurgulayan ve inovasyonun zorunluluk haline geldiğini aktaran Mahmut Özgener, "2025 yılı ekonomik açıdan belirsizliklerin yoğunlaştığı bir yıl oldu.

Bununla birlikte ekonomi politikalarının yeniden şekillendiği bir tablo ile karşı karşıyayız. Jeopolitik gerilimlerin, finansal koşulların sıkılığının inovasyonun zorunluluk haline geldiğini görmekteyiz. Uluslararası ilişkilerde uzlaşının azaldığı bir dünya düzenine doğru ilerliyoruz. Bu süreçte ABD küresel gündemin merkezinde yer alırken, Çin de politikalarını yeniden güncellemektedir. AB ise yatırım stratejilerini güncellemektedir. Bununla birlikte ABD’deki büyümenin beklentinin ötesinde gerçekleşmesinin küresel ekonomideki yavaşlama endişesini azalttığını görmekteyiz. ABD’de gelecek olan talep artışının ülkemizin ihracat katkısını yükselteceği ve portföy yatırımının artırabileceğini hep beraber dikkate almalıyız. Bu yeni dönemde belirsizlikleri yönetebilmek her zamankinden çok daha önemli hale gelmektedir.” diye konuştu.

“Yalnızca talebi değil arz kapasitesini de merkeze almalıyız”

Öte yandan, Türkiye ekonomisinin bu iktisadi tabloda denge arayışı içinde olduğunun altını çizen Özgener, şu ifadeleri kullandı: “Türkiye ekonomisi bu tabloda bir denge arayışı içinde yoluna devam ediyor diye düşünüyorum. Yıl boyunca yüksek enflasyon, iş dünyamızın karar alma süreçlerini zorlaştırmıştır. Buna rağmen yılsonuna yaklaşırken bazı kazanımları da not etmemiz gerektiğini düşünüyorum.

2026 yılına girerken, ekonomik planın kararlılıkla sürdürülmesi halinde yatırım ortamının daha öngörülebilir hale gelmesi bekliyoruz. Ancak 2026 yılını otomatik bir iyileşme yılı olarak görmenin doğru olmadığını düşünüyoruz. Dün akşam açıklanan asgari ücretin iş dünyamız için önemli bir referans noktası olduğunu düşünüyorum. Bu tespitler doğrultusunda üretim planlamasında yalnızca talebi değil, arz kapasitesini de merkeze almalıyız.”