Son Mühür/ Gökmen Küçüktaşdemir - İzmir Yüksek Teknoloji Enstitüsü ev sahipliğinde düzenlenen 2025 IZTECH RoboLeague Yarışmaları’na katılan Özel İzmir Atatürk Organize Sanayi Bölgesi Nedim Uysal Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi, elde ettiği derecelerle dikkat çekti. Okul, geçtiğimiz yıl olduğu gibi bu yıl da yarışmalarda öne çıkan kurumlar arasında yer aldı.

110 öğrenci, 46 robotla yarıştı

Elektrik-Elektronik, Endüstriyel Otomasyon ile Makine ve Tasarım Teknolojileri alanlarından 110 öğrenci, yıl boyunca sürdürülen uygulamalı çalışmalar kapsamında geliştirdikleri 46 robotla yarışmalara katıldı. Öğrenciler, farklı kategorilerde hazırladıkları projelerle jüri karşısına çıktı.

Üç kategoride kürsü

Yarışmalar sonucunda okul öğrencileri;

Futro Kategorisinde birincilik,

Çizgi İzleyen Kategorisinde ikincilik,

Serbest Kategoride “Göktürkler Hava Savunma Projesi” ile ikincilik

ödüllerini kazandı.

Sanayi destekli, burslu eğitim modeli

İzmir Atatürk Organize Sanayi Bölgesi sanayicilerinin desteğiyle yüzde 100 burslu eğitim alan öğrenciler, robotik çalışmaların yanı sıra yıl boyunca akademik ve teknolojik birçok faaliyette yer aldı. World Scholar’s Cup, TÜBİTAK ve TEKNOFEST gibi platformlarda edinilen deneyimler, öğrencilerin çok yönlü gelişimine katkı sağladı.

Sürdürülebilir başarı vurgusu

Elde edilen sonuçlar, Özel İzmir Atatürk Organize Sanayi Bölgesi Nedim Uysal Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi’nde sunulan nitelikli eğitim ortamının, planlı ve sürdürülebilir başarılar ortaya koyduğunu bir kez daha ortaya koydu.