Son Mühür - AK Parti İzmir İl Başkanı Bilal Saygılı, CHP İzmir İl Başkanı Çağatay Güç’ün son dönemdeki açıklamalarına ilişkin yazılı bir değerlendirme yaptı. Saygılı, Güç’ün ifadelerini “eksik, yanlış ve yanıltıcı” olarak nitelendirirken, İzmir Büyükşehir Belediyesi ile CHP’li ilçe belediyelerinin performansını gündeme taşıdı.

Saygılı, açıklamasında Çağatay Güç’ün geçmişteki görevlerine dikkat çekerek şu ifadeleri kullandı:

“Aliağa’da aday oldunuz, meclisi kazandınız ama belediyeyi kazanamadınız. Ardından İzmir Büyükşehir Belediyesi’nde en kritik birimin başına getirildiniz. Ancak bu dönem, yarım kalan üst geçitler, başlanamayan yollar ve yapılmayan asfaltlarla hatırlandı.”

''Şapkadan tavşan çıkmadı...''

“Kendi belediyelerinizin eksiklerini konuşmak yerine, yine merkezi hükümeti hedef aldınız. Yerelde sonuç alamayınca merkeze yöneldiniz. Ama sonuç değişmedi. Şapkadan tavşan çıkmadı”

''Harcadığınız para milletin vergisidir''

“İzmir Büyükşehir Belediyesi yatırım bütçesini yüzde 42’den yüzde 30’a düşürmüşken, yatırım üzerinden hükümete hesap soramaz. İzmir vergileri hesaplanırken, ülke genelinde toplanan sigara vergilerini dahil etmek açık bir bütçe cehaletidir. Belediye bütçelerinin yüzde 95’i zaten merkezi hükümetten gelen paylardan oluşmaktadır. Harcadığınız para milletin vergisidir.”

''Vitrin siyaseti yapıyorsunuz''

“Bu paralar yandaş kadrolara, bankamatik memurlarına maaş olarak dağıtılıyor. Üstelik onları bile zamanında ödeyemiyorsunuz. Şehir çöp, çukur ve çamur içindeyken vitrin siyaseti yapıyorsunuz”

AK Parti İl Başkanı Bilal Saygılı, İzmir Büyükşehir Belediyesi’nin borç yüküne vurgu yaparak şu soruları yöneltti:

Belediye borcu neden 1 milyar 100 milyon dolar?

Vergi ve SGK borçlarıyla birlikte bu rakam neden 1,6 milyar dolara ulaştı?

Ortada ciddi bir hizmet yokken bu borç nasıl oluştu?

450 bin konutluk inşaatı işaret etti

İzmir’de toplanan vergilerin yaklaşık yüzde 70’inin kente geri döndüğünü anımsatan Saygılı, Cumhuriyetimiz üniter devlet anlayışıyla kurulmuştur. Devletin görevi, ülkenin her yerine eşit hizmet götürmektir” dedi. Deprem bölgesinde süren 450 bin konutluk inşaatı örnek gösteren Saygılı, “Bu hizmetler milletin vergileriyle, milletine hizmeti görev bilen bir anlayışla yapılıyor” ifadelerini kullandı.

''Önce hizmetsizlik sarmalından çıkın''

Açıklamasını sert bir çağrıyla tamamlayan Saygılı, “24 yıldır bu anlayışla durmadan hizmet üretiyoruz. Size tavsiyemiz nettir: Önce kendi belediyelerinizi içine sürüklediğiniz hizmetsizlik sarmalından çıkarın” ifadelerini kullandı.