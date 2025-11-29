İnciraltı’nda Birlik Sofrası Kuruldu!

Son Mühür/ Merve Turan - İzmir Büyükşehir Belediyesi Engelli Çalışmaları Şube Müdürlüğü bünyesinde faaliyet gösteren izciler, İnciraltı Engelli Hizmet Merkezi’nde kurulan “izci sofrası” etkinliğinde bir araya geldi. Engelli ve engelsiz izcilerin aynı sofrayı paylaştığı buluşmada dayanışma ve paylaşım öne çıktı.

Öznur Tugay izcilerle sohbet etti

Etkinliğe katılan Öznur Tugay, izcilerle sohbet ederek hatıra fotoğrafları çektirdi. İzci marşları ve şarkılar eşliğinde gerçekleştirilen buluşmada izciler izci selamı verdi. Programın sonunda izciler dilek ve temennilerini Öznur Tugay ile paylaştı.

“Bir arada yaşama kültürü”

İzci lideri Esin Akgür, izci sofrasının temel felsefesine dikkat çekti. Akgür, izciliğin yalnızca bir etkinlik alanı olmadığını, bir arada yaşama kültürünü, kardeşliği ve paylaşmayı esas alan kapsayıcı bir yapı sunduğunu ifade etti. Engelli ve engelsiz bireylerin birlikte yer aldığı izcilik çalışmalarının, hedeflenen toplum yapısının küçük bir örneği olduğunu vurguladı.

“Paylaşım en önemli değer”

İzci Simay Demirezen, izci faaliyetlerinin kendisi için çok değerli olduğunu belirterek, izci sofrasında paylaşmanın önemine dikkat çekti. Etkinliğe katılan velilerden Gülay Çakmak ise izcilik sayesinde çocukların ve ailelerin sosyal olarak güçlendiğini, birlikte olmanın ve dayanışmanın kendilerine mutluluk verdiğini dile getirdi.