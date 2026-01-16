Son Mühür/ Osman Günden - Başkan Mutlu, 60 yaş üstü Konaklılara yönelik hizmet veren merkezde sınıfları ve atölyeleri tek tek gezdi. Üyelerle sohbet eden Mutlu, merkezin işleyişine ilişkin önerileri birinci ağızdan aldı. Merkezin pek çok hayata dokunduğunu ifade eden Mutlu, her yaştan Konaklının kendisini iyi hissettiği, mutlu olduğu ve kent yaşamına aktif katıldığı bir Konak hedefi doğrultusunda çalıştıklarını belirtti.

“Her yaştan Konaklı komşumuzun mutluluğunu gözetiyoruz”

Ziya Zişan Aytulun Kardeşler İleri Yaş Sağlıklı Yaşam Merkezi’nin, ileri yaştaki yurttaşların beklentilerini anlamada önemli bir alan sunduğunu ifade eden Mutlu, şu değerlendirmede bulundu: “İnsanın artık çalışmadığı, kendine zaman ayırdığı dönemde sosyalleşme çok kıymetlidir. Merkezimiz önemli bir eksiği tamamlıyor. Bir yaştan sonra eve kapanmak ve sosyal hayattan kopmak hayat şartlarını daha da zorlaştırır. Biz kentimizde, her yaştan Konaklı komşumuzun mutluluğunu gözetiyoruz; ‘adil kent, eşit yurttaşlık’ sözümüzün tüm kenti kapsamasını istiyoruz. Bu yaklaşım sosyal ve katılımcı yerel yönetim anlayışımızın temelidir.”

Üyelerden yaşam hikâyeleri

Merkez üyelerinden Hatice Erdoğan, merkezin hayatında yarattığı değişimi şu sözlerle anlattı:

“Eşimi kaybettiğim yıl burayla tanıştım. Çok iyi geldi. Antidepresanları bıraktım, yaşamım kolaylaştı. Kurslara katılıyorum, kendimi hayatın içinde hissediyorum.”

Akıllı telefon kullanımı kursuna katılan Suat Ertaş ise, kurs sayesinde günlük işlerini kimseye ihtiyaç duymadan yapabildiğini belirterek, “Kurs hayatımızda çok şey değiştirdi. Kendi işimizi kendimiz yapabiliyoruz” dedi. Mevlüd Asan da merkezin sosyal etkisine dikkat çekerek, “Bu merkez sayesinde kahveye gitmekten vazgeçtim. Bilgisayar ve akıllı telefon kurslarına katılıyorum” ifadelerini kullandı.

Bu merkezde hayat var

Merkez, Alzheimer 1. evre dahil olmak üzere 60 yaş ve üzeri, sağlıklı ve öz bakımını yerine getirebilen Konaklılara 23 ayrı branşta hizmet sunuyor. Konak Halk Eğitim Merkezi iş birliğiyle açılan kurslarda üyelerin talepleri esas alınıyor.

Merkezde; sağlık taramaları ile menopoz, andropoz, osteoporoz, meme kanseri, beslenme gibi başlıklarda eğitimler veriliyor. Doğa yürüyüşleri, yoga çalışmaları, atölyeler, sergi ve müze gezileriyle aktif sosyal yaşam destekleniyor.

Tezhip, çini, Latin dansları, halk oyunları, bilgisayar, akıllı telefon kullanımı, yağlı boya, sulu boya, fotoğrafçılık, işaret dili, örgü, yazarlık, makrome çanta, kösele deri çanta, diksiyon, satranç, İngilizce, İngilizce konuşma, ev aksesuarları, heykel, kilim dokuma ve yoga kurslarının yanı sıra psikolojik danışmanlık hizmeti sunuluyor.

Örgü kursuna katılan üyelerin ürettiği atkı, bere, çanta, kazak ve eldivenler ise her ay düzenli olarak Doğu ve Güneydoğu Anadolu Bölgesi’ndeki köy okullarına gönderiliyor.

Ulaşım ve başvuru bilgileri

Merkezden, 60 yaş üstü ve öz bakımını yerine getirebilen tüm Konaklılar yararlanabiliyor. Detaylı bilgi almak isteyen yurttaşlar (0232) 445 43 20 numaralı telefondan merkeze ulaşabiliyor. Halil Rıfat Paşa Caddesi No: 380 adresinde hizmet veren merkeze ESHOT’un 21 numaralı hattıyla ulaşım sağlanıyor.