Son Mühür/ Beste Temel- İzmir’in sanayi kalplerinden biri olan Menderes ilçesindeki İTOB Organize Sanayi Bölgesi, sabah saatlerinde alevlere teslim oldu. Yalıtım malzemeleri üzerine üretim gerçekleştiren tek katlı bir tesiste başlayan yangın, bölgede kısa süreli paniğe neden oldu. İzmir Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Daire Başkanlığı’na bağlı ekiplerin koordineli çalışması sayesinde alevler, sanayi bölgesindeki diğer fabrikalara sirayet etmeden dindirilmiş oldu.

Üretim tesisinden yükselen dumanlar paniğe yol açtı

Hadise, sabah saat 08.10 sularında İTOB Organize Sanayi Bölgesi içerisinde faaliyet gösteren yalıtım malzemesi üretim fabrikasında patlak verdi. Henüz belirlenemeyen bir sebeple tesis içerisinden yükselen yoğun dumanlar, fabrikada mesaide olan personel tarafından anında fark edildi. Çalışanlar, profesyonel bir soğukkanlılıkla durumu vakit kaybetmeden 112 Acil Çağrı Merkezi’ne ihbar etti. Güvenlik protokollerini uygulayan fabrika personeli, ekipler kaza mahalline ulaşmadan binayı hızlı ve düzenli bir şekilde boşaltarak olası bir can kaybının önüne geçti.

İtfaiye ekiplerinden 45 personelle dev müdahale

İhbarın alınmasının ardından İzmir İtfaiyesi, stratejik bir operasyon için bölgeye çok sayıda ekip sevk etti. Yangının kimyasal ve yanıcı özelliği bulunan yalıtım malzemeleri içermesi nedeniyle müdahale kapasitesi artırılarak 13 tam donanımlı araç ve 45 uzman personel olay yerine yönlendirildi. Alevlerin fabrikanın tamamını sarmasını ve çevredeki bitişik nizam tesislere sıçramasını engellemek amacıyla yürütülen yoğun çaba sonuç verdi. Saatler 09.15’i gösterdiğinde, yangın büyük ölçüde kontrol altına alınarak soğutma çalışmalarına başlandı.

Hızlı tahliye can kaybını engelledi

Yangın esnasında fabrikada bulunan personelin tahliye konusunda gösterdiği hassasiyet, olayın trajik bir boyuta ulaşmasını engelledi. Herhangi bir yaralanma veya dumandan etkilenme vakasının bildirilmediği olayda, işletmede büyük çaplı maddi hasar meydana geldi. İtfaiye ekiplerinin kritik müdahalesi, İzmir sanayisi için büyük bir risk teşkil eden alevlerin sıçrama ihtimalini tamamen ortadan kaldırdı. Yangının çıkış nedenine ilişkin teknik inceleme ve soruşturma, uzman ekipler tarafından titizlikle sürdürülüyor.