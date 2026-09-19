Son Mühür- Konak Belediye Başkanı Nilüfer Çınarllı Mutlu 19 Eylül Gazier Günü’nün anlamına özel gazi ve şehit yakınları ile buluştu. Basmane Semt Merkezi'nde samimi bir ortamda geçen kahvaltı buluşmasına ev sahibi Başkan Mutlu’nun yanı sıra Muharip Gaziler Derneği İzmir Şube Başkanı Orhan Aydın ve Karşıyaka Şube Başkanı Halil Taşçı, Türkiye Harp Malulu Gaziler, Şehit Dul ve Yetimleri Derneği İzmir Şube Başkanı Recep Doğru, Şehit Polis Aileleri Yardımlaşma ve Dayanışma Derneği Başkanı Yüksel Çelik, Tüm Emniyet Teşkilatı Mensupları Vazife Malulleri ve Şehit Aileleri Yardımlaşma ve Dayanışma Derneği Başkanı Ufuk Çoban, derneklerin yöneticileri ve üyelerinin aralarında olduğu çok sayıda gazi ve şehit yakını katıldı.

“Bir arada olmaktan mutluluk ve onur duyuyorum”

Katılımın yoğun olduğu bu buluşmada tüm konuklara teşekkür eden Konak Belediye Başkanı Nilüfer Çınarlı Mutlu, “Böylesine anlamlı bir günde sizlerle bir araya gelmekten dolayı mutluluk ve onur duyuyorum. Konak’ta gazilerimiz ve şehit yakınlarımızla her zaman yan yana, dayanışma ve birlik beraberlik içinde olmaya devam edeceğiz.

Bu vesileyle Ulu Önderimiz Gazi Mustafa Kemal Atatürk başta olmak üzere bağımsızlık uğruna canını feda eden şehitlerimizi ve aramızdan ayrılan gazilerimizi saygıyla anıyorum. Hayatta olan tüm gazilerimize ve kıymetli ailelerine sağlık, huzur, mutluluk ve uzun ömür diliyorum” ifadelerini kullandı.

Başkan Mutlu’ya plaket

Gaziler ve şehit yakınları da destekleri ve bu organizasyonu düzenlediği için Konak Belediye Başkanı Nilüfer Çınarlı Mutlu'ya teşekkür ettiler. Ayrıca Türkiye Harp Malulu Gaziler, Şehit Dul ve Yetimleri Derneği İzmir Şube Başkanı Recep Doğru ve dernek yönetimi, Başkan Mutlu'ya günün anısına plaket takdim etti.