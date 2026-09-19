Son Mühür / İzmir’de bugün dört ilçede ve bazı mahallelerde su kesintisi yaşanacağı öğrenildi. İzmir Su ve Kanalizasyon İdaresi Genel Müdürlüğü verilerine göre; Kiraz, Torbalı, Ödemiş ve Konak’ta meydana gelen altyapı ve elektrik arızaları nedeniyle bazı mahallelerde uzun süreli kesinti

Kiraz’ın Cumhuriyet ve İstiklal mahallelerinde ana boru hattında meydana gelen arıza nedeniyle suların bir süre kesileceği açıklandı. Buna göre; bugün saat 08.00 ila 11.00 arasında yaklaşık 3 saat su verilmeyecek.

Torbalı ve Ödemiş’te su kesintisi sürüyor

Torbalı’nın Sağlık Mahallesi’nde yine ana boru arızası kaynaklanan ve dün saat 21.46 itibarıyla başlayan kesinti bugün de devam edecek. Kesintini bugün 21.46’da sonlanması planlanıyor. Ödemiş’in Gerçekli Mahallesi’nde de yine dün saat 20.55 civarında pompa motorunda oluşan arıza sonrası yaşanan kesinin de bugün saat 15.00’e kadar sürmesi bekleniyor.

Bir kesinti de Konak’ta

İzmir’in merkez ilçesi Konak’ta yaşanan elektrik şebekesi arızası su kesintisine yol açtı. GDZ Elektrik kaynaklı elektrik kesintisi nedeniyle bölgedeki su pompalarının devre dışı kaldığı belirtildi. Çimentepe, Duatepe, Hasan Özdemir, Kocatepe, Selçuk, Tınaztepe, Zafertepe, 1. Kadriye, 19 Mayıs ve 2. Kadriye mahallelerine dün saat 15.56’da kesilen suyun bugün 10.00 itibariyle yeniden verilmesi planlanıyor.