Son Mühür / Gökmen Küçüktaşdemir- İzmir Büyükşehir Belediyesi İZSU Genel Müdürlüğü, Kınık’ta içme suyu şebekelerini yenilemek için çalışma başlatıyor. Kınık’ta yaklaşık 40 senedir kullanılan fakat sık sık ana boru ve branşman arızalarının yaşandığı şebekeler, 600 milyon liralık yatırımla yenilenecek. Kınık’ın ilçe merkezi ve Poyracık’ta yaklaşık 135 kilometre boyunca içe suyu hattı döşenecek. Çalışmaların tamamlanmasının ardından ise ilçede yüzde 65 seviyesinde olan kayıp-kaçak oranının en düşük seviyeye indirilmesi ve arızalar nedeniyle yaşanan su kayıplarının önüne geçilmesi hedefleniyor.

Yaklaşık 1 yılda tamamlanacak

İlçedeki içme suyu şebekesinin yaklaşık 40 yıl önce yapıldığını ifade eden İZSU İşletmeler 1 Bölge Daire Başkanı Emre Türker, “Şebekenin eski olması ile bağlantılı olarak gün içerisinde çok sayıda ana boru ve branşman arızası meydana geliyordu ve kayıp-kaçak oranımız Kınık’ta yüzde 65 seviyesindeydi. Bu nedenle şebekenin yenilenmesi için projelerimizi hazırlayarak çalışmalara başladık. Yaklaşık bir yılda tamamlayacağımız çalışma ile Kınık ilçemizde uzun yıllar hizmet verecek sağlıklı ve güvenli içme suyu şebekemizi hayata geçireceğiz” dedi.

8 ayrı bölgeden şebeke takibi

Proje kapsamında ilçe merkezi ve Poyracık’a farklı çaplarda yaklaşık 125,6 kilometre HDPE şebeke hattı ile 10,1 kilometre düktil font iletim hattı döşenecek. Ana hatlarla birlikte abonelere su ulaştıran branşman bağlantıları da yenilenecek. Çalışmalar sırasında 37 sanat yapısı inşa edilecek ve iki ayrı terfi merkezi kurulacak. İlçe merkezi 6, Poyracık ise 2 sayaç bölgesine ayrılacak ve böylelikle de toplam 8 ayrı bölgeden şebekenin takibi yapılabilecek.

Kuyulardan terfi merkezlerine yaklaşık 2 kilometrelik yeni hat döşenirken terfi merkezlerinden yaklaşık 100 metre kot farkındaki depolara pompalarla ulaştırılacak içme suyu, buradan cazibeyle yerleşim alanlarına verilecek. Çalışma öncesinde Kınık Terfi Merkezi’nin temeli atılırken güvenlik binasının betonarme imalatı da tamamlandı.