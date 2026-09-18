Son Mühür/ Beste Temel- Türkiye’de bir ilk olan protokol doğrultusunda Konak Belediyesi ve Kadın Cinayetlerini Durduracağız Platformu Derneği, kadına yönelik şiddete karşı ortak mücadele kararı aldı. İlçedeki şiddet vakaları ve dava süreçleri mercek altına alınacak.

Konak Belediyesi, kadına yönelik şiddet ve kadın cinayetleriyle mücadelede yerel yönetimler düzeyinde örnek oluşturacak bir adımı hayata geçirdi.

Konak Belediye Başkanı Nilüfer Çınarlı Mutlu ile Kadın Cinayetlerini Durduracağız Platformu Derneği İzmir Temsilcileri Tülin Osmanoğulları ve Esra Akın, kadınların yaşam hakkını savunmak ve dayanışmayı güçlendirmek için hazırlanan iş birliği protokolünü imzaladı.

Başkanlık makamında yapılan imza törenine belediye bürokratları ve sivil toplum temsilcileri yoğun ilgi gösterdi.

Törende Konak Belediyesi Meclis Üyeleri Işık Doğusoy, Ayşın Akyarlı Savatlı, Melda Erbaykent, Simge Tokgöz ve Nazlı Kayı’nın yanı sıra Konak Kent Konseyi Kadın Meclisi Başkanı Gülsen Özkan ile Kadın ve Aile Hizmetleri Müdürü Nursun Akıncı yerini aldı.

Şüpheli ölümler ve dava süreçleri yakından takip edilecek

Türkiye’de bir ilçe belediyesi ile platform arasında yapılan ilk protokol olma özelliği taşıyan çalışma, Konak sınırları içinde yaşanan kadın cinayetleri, şüpheli kadın ölümleri ile kadın ve çocuklara yönelik şiddet vakalarını içeriyor.

Anlaşma kapsamında taraflar, yargı süreçlerinin takibinden hukuki desteğe, kadınların haklarına erişiminin kolaylaştırılmasından şiddeti önleyici saha çalışmalarına kadar birçok alanda birlikte hareket edecek.

"Konak’ın kadın cinayetleri açısından ön sıralarda yer aldığını gördük"

Sürecin tüm belediye birimleri ve meclis üyeleriyle birlikte dikkatle yürütüldüğünü belirten Konak Belediye Başkanı Nilüfer Çınarlı Mutlu;

"Bu süreçte meclis üyelerimizin, Kent Konseyi Kadın Meclisimizin ve tüm çalışma arkadaşlarımızın büyük katkısı var. Herkes, bu çalışmanın önemine inanarak ve büyük bir özveriyle sürece dahil oldu.

Kadın bir belediye başkanının yanı sıra çok sayıda kadın meclis üyesi ve kadın yöneticinin görev yaptığı bir belediye olarak, bu çalışmayı ayrıca çok önemsiyoruz.

Konak’ta bu konuyu daha derinlemesine ele almaya başladığımızda, kadın cinayetleri açısından ilçemizin ne yazık ki ön sıralarda yer aldığını gördük.

Bu protokolün, kadın cinayetlerinin nedenlerini daha kapsamlı biçimde ele almamıza ve bunların önlenmesine yönelik neler yapılabileceğini birlikte değerlendirmemize önemli bir katkı sunacağına inanıyoruz." ifadelerini kullandı.

"Artık Konak’ta kadınların yalnız olmadığını bilmek de çok kıymetli"

Yerel yönetimin bu sorumluluğu üstlenmesinin kadına yönelik şiddetle mücadeleyi arttıracağını aktaran Kadın Cinayetlerini Durduracağız Platformu Derneği İzmir Temsilcisi Tülin Osmanoğulları ise,

"Heyecanlıyız çünkü Türkiye’de bir ilki hayata geçiriyoruz. Kadın cinayetlerinin ve kadına yönelik şiddetin bu kadar arttığı bir dönemde böyle bir protokolü imzalamak kadınlar açısından çok kıymetli.

Artık Konak’ta kadınların yalnız olmadığını bilmek de çok kıymetli. Emeği geçen herkese çok teşekkür ediyoruz, yolumuz açık olsun." dedi.