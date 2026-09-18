Son Mühür/Hüseyin Demir Sultanlar Ligi’nde mücadele eden Aras Kargo Spor Kulübü, 2026-2027 sezonunda Avrupa Kupaları’nda İzmir’i ve ülkemizi temsil edecek. Aras Kargo Spor Kulübü’nün Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı Billur Burkutoğlu, Son Mühür’e özel açıklamalarda bulundu. Gazetemize konuşan Burkutoğlu, İzmirli voleybolserverlere teşekkür ederken herkesi salona davet etti. İzmir’den tüm Türkiye’ye voleybol sevgisini aşıladıklarını belirten Burkutoğlu, Sultanlar Ligi’nin kalitesini ve marka değerini vurguladı.

“İzmir halkı bizi yalnız bırakmıyor”

İzmirli voleybolseverlerin her zaman sporu desteklediğini belirten Aras Kargo Spor Kulübü Başkan Yardımcısı Billur Burkutoğlu, “Kurtuluş ruhuna saygımızı sunmak üzere güzel bir organizasyona imza atmak istedik. İzmir’in çok kıymetli takımları; Göztepe ve Altınordu ile bu sahayı paylaştılar. Aras Kargo Spor Kulübü olarak kendimizi, şehirleri buluşturan bir köprü olarak görüyoruz. Sporun birleştirici ruhuna ve gücüne çok saygı duyuyoruz. Bizde 3 kıymetli kulüp olarak birleşmek istedik. Değeri kulüplere bu etkinliği paylaştığı için teşekkür ediyorum. Aynı zamanda İzmir halkı bizi yalnız bırakmıyor” diye konuştu.

“İzmir’den Türkiye’ye”

Voleybolun birleştirici gücünü vurgulayan Aras Kargo Spor Kulübü Başkan Yardımcısı Billur Burkutoğlu, “İzmir’in 17 yıl aradan sonra Sultanlar Ligiyle buluşturan bir spor kulübü olmaktan muazzam bir gurur ve mutluluk duyuyoruz. Tüm İzmirli voleybolseverlere teşekkür ediyorum. Hep birlikte güzel voleybolun birleştirici gücünü yaşıyoruz. İzmir halkına ve sizin gibi değerli spor medyasına ayrıca teşekkür ediyorum. Bu değerler ve organizasyonlar sizin sayenizde kamuoyu ile buluşuyor. Bu güzel birlikteliğin İzmir’den yayılarak Türkiye’ye ulaşmasını arzu ediyoruz” şeklinde konuştu.

“Defne Başyolcu, gururumuz oldu”

Milli sporcu Defne Başyolcu’dan büyük gurur ve mutlu duyduklarını belirten Aras Kargo Spor Kulübü Başkan Yardımcısı Billur Burkutoğlu, “Herhangi bir voleybol etkinliğinde Filenin Sultanlarına teşekkür etmeden geçmeyelim… Bu gururu ve mutluluğu kelimelere dökmeden olmaz. İnanılmaz bir başarı, gurur duyuyoruz. Sevgili Defne Başyolcu, bizim Aras Kargo Spor Kulübü olarak ikinci sezonumuzdan çıkan bir oyuncumuz. Bu sezonda beraberiz. Yaz boyunca; milli takımda mücadele etti. Bizi her zaman gururlandırdı” ifadelerini kullandı.

“Seyir zevki yüksek maçlar”

Sultanlar Ligi’nde seyir zevkinin arttığını söyleyen Aras Kargo Spor Kulübü Başkan Yardımcısı Billur Burkutoğlu, “Milli takımımızın böyle başarılı olması, genç kızlarımızın voleybola ve spora olan ilgisini artırdı. Daha büyük bir havuzdan oyuncu yetişmesini sağlıyor. Biz kulüpler, oyuncu havuzunu genişletti. Daha kuvvetli oyuncuları bünyemize katıyoruz. Taraftarlarımız, seyir zevki yüksek olan maçlar seyrediyor. Herkesin kazandığı bir lig oldu” dedi.

“Avrupa’da İzmir’i tanıtacağız”

Avrupa Kupaları’nda İzmir’i en iyi şekilde tanıtacaklarını söyleyen Aras Kargo Spor Kulübü Başkan Yardımcısı Billur Burkutoğlu, “Bu sene Avrupa Kupası’nda İzmir’i ve ülkemizi temsil edeceğiz. Üçüncü sezonda Sultanlar Ligi’nde adım atan bir kulüp için çok büyük mutluluk ve sorumluluk. Biz bunun bilincindeyiz. Hem mücadeleci ruhumuzla hem birleştirici gücümüzle İzmir’in güzel değerlerini yansıtarak geldik. Avrupa’ya güzel değerlerimizi götüreceğiz. Türkiye’de deplasmanda İzmir’in boyozunu bütün kulüplere götürüyorduk şimdi Avrupa’ya götüreceğiz. Biz, neşe ve mutlulukla bu mücadeleye hazırız. Şimdiden bütün takımlara başarılar diliyorum. Umarım seyir zevki yüksek, sağlıklı bir güzel sezon olur” diye sözlerini sonlandırdı.