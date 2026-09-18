Son Mühür/ Beste Temel- İzmir Büyükşehir Belediyesi ve Fransız Kültür Merkezi ortaklığıyla düzenlenen çağdaş sirk etkinliği, Gündoğdu Meydanı’nda İzmirlilerle buluştu.

Gün boyu devam eden program kapsamında ilk olarak yetişkinlere yönelik akrobasi atölyesi düzenlendi, ardından açık alanda yapılan gösteriyle kent meydanı adeta dev bir sahneye dönüştü.

"İzBB’nin benimsediği bir vizyon"

Üç Çin direği etrafında şekillenen gösteride, farklı kökenlerden gelen dört sanatçı performanslarını sergiledi.

Sanatın sadece salonlarda değil, gündelik hayatın sürdüğü kamusal alanlarda da insanlarla buluşması gerektiğine dikkat çeken İzmir Büyükşehir Belediyesi Tiyatro Koordinatörü Gönenç Atikler, yürütülen çalışma hakkında;

"Bu İzmir Büyükşehir Belediyesi’nin benimsediği bir vizyon. Uluslararası ekiplerin yaptıkları etkinlikleri İzmir halkıyla buluşturmayı çok önemsiyoruz." ifadelerini kullandı.

Atölye çalışmasında beden ve hareket keşfi

Etkinlik maratonu, sabah saatlerinde 18 yaş ve üzeri katılımcılara yönelik düzenlenen akrobasi etkinliğiyle başladı.

Topluluğun profesyonel sanatçıları rehberliğinde yapılan çalışmada katılımcılar; beden, hareket ve mekan arasındaki ilişkiyi temel alan egzersizleri deneyimledi.

Birlikte hareket etme ve ortak üretim fikrinin ön plana çıktığı atölyede, katılımcılar hem bedensel sınırlarını keşfetti hem de birlikte hareket etmenin farklı biçimlerini deneyimledi.

"Entre Nous..."

Günün ikinci bölümünde ise Gündoğdu Meydanı’nı dolduran kalabalık, "Entre Nous..." isimli gösteriyi izledi. Dört sanatçının rol aldığı performans; akrobasi, dans, tiyatro ve canlı müziği aynı sahnede bir araya getirdi. Nostalji ile mizahın buluştuğu yapımda, insan karşılaşmaları ve kurulan bağlar farklı bir koreografiyle.

"İzBB ve Fransız Kültür’e teşekkür ediyoruz"

Meydandaki ilgiden memnuniyet duyduğunu ifade eden 32 yaşındaki Fransız sanatçı Theo Legros Lefeuvre duygularını;

"Seyirciler çok neşeliydi, gösteriye de katkıda bulundular. Kamuya açık alanlarda gösteri yapmaktan çok keyif alıyoruz.

Fransa’da da bu tarz etkinlikler sık sık yapılıyor, halkın ücretsiz ulaşabildiği bir etkinlikte sanatımızı sergileyebildiğimiz için çok mutluyuz." diyerek dile getirdi.

İzmir’e ilk kez geldiklerini belirten modern sirk sanatçısı Matias Plaul ise; "İzmir Büyükşehir Belediyesi’ne ve Fransız Kültür’e çok teşekkür ediyoruz. Onlar olmasaydı İzmir’de sanatımızı sergileme fırsatı bulamazdık." dedi.

İzmirlilerden ücretsi etkinliklere yoğun ilgi

Yatay ve dikey alanların bir arada kullanıldığı gösteride sanatçılar, akrobatik hareketleri sahne anlatımıyla birleştirdi.

İzleyiciyi de sürece dahil eden performans, meydanı dolduran vatandaştan tam not aldı. Sosyalleşme alanları açısından bu tür etkinliklerin öneminden bahseden kent sakinlerinden Büşra Yıldırım,

"Büyükşehir Belediyesi bu tarz etkinlikleri ücretsiz yapmasa sosyalleşecek alan bulamıyoruz. Topluluğun yurt dışından buraya gelmesi şahane olmuş. Ben de güzel kareler yakalamak için fotoğraf makinemle geldim." dedi.