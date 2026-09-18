Son Mühür/Hüseyin Demir İzmir’de TÜGİAD(Türkiye Genç İş İnsanları Derneği) Ege Şubesi tarafından organize edilen TÜGİAD Ege Uluslararası Voleybol Turnuvası’nda büyük heyecan başlıyor. Altekma Spor Kulübü, ev sahipliğinde düzenlenecek olan turnuva Alsancak Atatürk Spor Salonunda oynanacak. Özel turnuvada; Altekma SK, Ziraat Bankkart, Gebze Belediyesi Spor Kulübü, FHN Xilasedici VK takımları mücadele edecek. İzmirli voleybolseverler birbirinden keyifli ve güzel maçları izleyecek. Efeler Ligi’nde mücadele eden Altekma Spor Kulübü, başantrenör Ömer Tok yönetiminde çalışmalarını sürdürüyor.

"Altekma'dan dev organizasyon"

İzmir’de özel olarak düzenlenecek turnuva 28-29-30 Eylül tarihlerinde oynanacak. Üç gün boyunca voleybol heyecanının yaşanacağı turnuvada, Altekma Spor Kulübü, sezon öncesi eksiklerini görecek. Deneyimli antrenör Ömer Tok, hazırlık turnuvasında rotasyon yapması bekleniyor. İzmirli voleybolseverler, haftaya Aras Kargo Spor Kulübü’nün özel turnuvasını izleyecek. Eylül ayının son haftasında ise Altekma Spor Kulübü’nün organize ettiği turnuvada büyük heyecan yaşanacak. Altekma'nın başantrenörü Ömer Tok, "Güzel bir turnuva olacak. Tüm voleybolseverleri salona bekliyoruz. Yeni sezon öncesi eksiklerimizi ve hatalarımızı göreceğiz" dedi.