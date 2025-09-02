Son Mühür / Atakan Başpehlivan Konak Belediyesi, Başkan Cemil Tugay’ın görev yaptığı İzmir Vakfı’ndan ayrılma kararı aldı. Ayrıca, AK Parti Grup Başkanvekili İsmail Özen ise belediyede evlenme cüzdanı olmaması nedeniyle bazı nikâh törenlerinin ertelendiğini, ayrıca çöp, yol ve işçi maaşlarıyla ilgili sorunlar yaşandığını aktardı.

Konak Belediyesi İzmir Vakfı’ndan ayrılıyor

Konak Belediyesi’nin, başkanlığını Cemil Tugay’ın yaptığı İzmir Vakfı’ndan ayrılma kararıyla ilgili önerge, CHP’li, AK Partili ve MHP’li meclis üyelerinin destekleriyle oy birliğiyle Hukuk ile Plan-Bütçe Komisyonu’na sevk edildi.

Konak ve Gazze kardeş oluyor

Konak Belediyesi’nin, Gazze ile kardeş kent olması ile ilgili önerge oy birliği ile kabul edildi. Önerge ile ilgili konuşan CHP Grup Başkanvekili Kazım Umdular, “Simgesel olarak bugün Gazze’yi kardeş şehir ilan edilmesi konusunda ifade edilmesini arzuluyoruz.” diye konuştu.

İsmail Özen: Belediyede evlenme cüzdanı olmadığı için törenler erteleniyor

AK Parti Grup Başkanvekili İsmail Özen, “Çöpler konusunda problem yaşıyoruz bu ortada, yollarımızda ciddi problem var. İşçilerimiz çok büyük sıkıntıda maaşlarını ödeyemediklerini söylüyorlar. En son duyduğumuz bir şey evlenmek isteyen çiftlerimizin cüzdan olmadığı için törenlerin ileriki tarihe ertelendiğine dair bir duyum aldık, evlenme cüzdanı bildiğim kadarıyla parayla satılan bir şey ondan mı alınamıyor bunlar ve tarihler ileriye erteleniyor?” ifadelerini kullandı.

Nilüfer Çınarlı Mutlu: Ben bolca nikah kıyıyorum bir problem yok

AK Partili İsmail Özen’in iddialarına yanıt veren Konak Belediye Başkanı Nilüfer Çınarlı Mutlu ise “Harmandalı’na çöpler dökülemeyince sadece Bergama ve Ödemiş kaldı bu iki ilçenin de bunu kaldıramayacağı ortada dolayısıyla Büyükşehir’de bizden çöpleri alamadı. Bu diğer vardiyaların kaçmasına neden oldu ve biz 24 saat çöp topluyoruz. Bu sıkıntılar nedeniyle problemler yaşadık. Büyükşehir sorunu büyük oranda çözdü ve sorunlar azaldı. Artık Konak’ta bu dönemin sonunda hedefi Konak’ın yağmur sularından korunmasıdır.

Bizim İzmir Gaz ile çalıştığımız bir doğalgaz çalışması var, yollar konusunda biraz sıkıntı çekiyoruz ama günün sonunda her mahallesine doğalgaz gelen bir Konak olacak. Bu ay maaş ödemelerimizde bir sıkıntı oldu, yarı ücretleri ödedik bunu TİS yapılırken dile getirmiştik. Konak Belediyesi 2024 yılında geliri personel giderine denk bir belediyeydi, maaş dışında yaptığımız her harcama borç hanesine yazılıyor.

Şu anda kalan 50 milyonluk kredi geldiğinde maaşları yatıracağımız. Dolasıyla biz her gelirimizi maaşlara yatıran bir belediyeyiz, sadece gelir gider dengesi daha çok maaş bölümünde yoğunlaşıyor. Arkadaşlarımız nikâhta bir sorun olmadığını söylüyor, cüzdanlarımızı mal müdürlüğümüzden alıyoruz. Hatta ben bolca nikah kıyıyorum sayıda bir azalma yok.” diye konuştu.

Kemeraltı’nın imar hatları düzenleniyor

1/1000 ölçekli Kemeraltı 1.etap koruma amaçlı revizyon imar planı kapsamında kalan, Tan Mahallesi, 117 ada, 58 parsel ve çevresine ilişkin güncellenen verilerde imar hatlarının düzenlenmesine yönelik hazırlanan 1/1000 ölçekli koruma amaçlı revizyon imar planı değişikliğinin düzenlenmesine yönelik hazırlanan 1/500 ölçekli yerleşim planı değişikliği önerisi oy birliğiyle kabul edildi.