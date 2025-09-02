Son Mühür/ Emine Kulak - Buca Belediyesi’nin Eylül ayı olağan meclis toplantısının birinci birleşimi bugün gerçekleştirdi.

Toplantı, Belediye Başkanı Görkem Duman’ın yokluğunda meclis başkanvekili Hüseyin Benzer idaresinde yapıldı.

SATIŞ ÖNERGELERİ KOMİSYONA GÖNDERİLDİ

Buca’nın farklı mahallelerinde bulunan ve tapu kayıtlarının belediyeye ait olan çeşitli taşınmazların satışı ve devri ile ilgili önemli önergeler gündeme geldi.

Belediyeye ait hisselerin satışı öngörülen taşınmazlar arasında şunlar yer aldı:

42514 Ada 1 Parsel: Toplam 511,00 metrekarelik büyüklüğündeki taşınmazın 170,33 metrekaresi, 8242 Ada 2 Parsel (Kızılçullu Mahallesi): 613,03 metrekarelik taşınmazın 54,91 metrekaresi, 6049 Ada 7 Parsel: 137,00 metrekarelik parselin 26,00 metrekaresi, 20136 Ada 3 Parsel: 302, metrekarelik taşınmazın 51,69 metrekaresi hissesi

Bu taşınmaz hisselerinin satışına yönelik yetki verilmesi amacıyla hazırlanan önergeler, imar ve hukuk komisyonlarına sevk edildi.

BORÇLARA MAHSUP İÇİN MALİYE HAZİNESİ’NE DEVİR ÖNERİSİ

Toplantının dikkat çeken bir diğer gündem maddesi ise, belediyenin Vergi Dairesi’ne olan borçlarının mahsup edilmesi amacıyla bazı taşınmazların Maliye Hazinesi’ne devri oldu.

Bu kapsamda;

140 Ada 85 Parsel (M. Kemal Mah.) 37 metrekare

678 Ada 101 Parsel (Adatepe Mah.) 8,41 metrekare (toplam alan: 1248,22 m²)

7271 Ada 2 Parsel (İnönü Mah.) 1659,88 metrekare (toplam alan: 6133,95 m²) sahipliğinde olan belediye hisselerinin, Maliye Hazinesi’ne devredilmesi önerildi ve karar meclis üyelerinin oy çokluğu ile kabul edildi.

SEVİL: DEVLETİN AKLI BURANIN AKLINI ALIR

Konuşmasında kullandığı ifade ile tansiyonu yükselten AK Parti Grupbaşkanvekili Burçin Kevser Sevil, “Mustafa Kemal mahallesindeki 37 metrekarelik yer, bir eğitim alanı ve eğitim alanı yapılması mümkün değil. Adatepe’de de okul bahçesi içerisinde. İnönü mahallesinde ise okul içerisindeki alan. Buca Belediyesi borç ödemek istemiyor. Eğitim alanı yapılamayacak bir yeri vergi dairesine devredilmesini bana açıklayın. Tahsis edilebilir ama siz Buca belediyesi olarak oturmuşunuz aklınızca akıl oyunu oynar gibi eğitim alanı neresi ortaya çıkarmışsınız. Devletin aklı buradaki herkesin aklını alır. Biz bunu Buca stadında da gördük. Bakım giderleri olduğu için maliyeye vermek istemiştiniz. Bunlar verilen ücretsiz kamu tarafından yapılan hizmet. Siz bunu kamu kurumuna bedelsiz de verilebilirken, siz bunu kamudan kamuya tahsis ederek burayı mahsup ediyorsunuz. Buraların mali bir karşılığı yok. Bu devlet aklıyla oynamaktır. Devlet aklı buranın aklını alır. Gerçekten alır. Biz yer vermek istiyorsanız göleti verin. Biz oraya çok güzel sosyal tesis yaparız. Biz oradan kamu olarak gelir de elde ederiz. Buca belediyesinin derdi borç ödemek değil” dedi.

BENZER: HİSSE PROBLEMİ ÇÖZÜLECEK

Spor salonu ve kamu yatırımı hakkında değerlendirmede bulunan Meclisbaşkanvekili Hüseyin Benzer, “Hükümet herkesin hükümeti. Hükümeti sadece siz temsil etmiyorsunuz. Belediye de hükümet de kamuyu temsil ediyor. Spor salonun zemini hazineye ait. Yatırım ise belediye tarafından yapılan yatırım. Bucaspor kullanıyor bu stadı. Danıştayın bize uyarısı var. Kullanmadığınız yerin faturasını neden ödüyorsunuz diyor. Biz herhangi bir yere talep istediğimizde red görüyoruz. Belki de çok değersiz bir rakamlarla iş çözülecek ama oradaki hisse sorunu çözülecek. Herkesin halka hizmet ettiğini düşünürsek daha doğru olur” diye konuştu.

AYDIN: DEVLETİN TANIMINI TEKRAR YAPINIZ

Konuşmalara cevap vermek için söz hakkı alan CHP Grupbaşkanvekili Uğur Aydın, “Devletin aklı buradaki herkesin aklını alır ifadeleriyle göz dağı verdi. Biz kınıyoruz. Devlet tanımını tekrar yapınız. Demokrasinin önünde de asla kimse engel olamaz. Meseleyi başka yerlere çekmeyiniz. Belediyeleri silkeleyin talimatı verildi siz de bu görevi layıkıyla yapıyorsunuz. Bedelsiz de verilebilir dediniz. Kamu hizmeti yapan Buca belediyesi yeri sanki özel şirketmiş gibi asla düşünmüyorsunuz. Buradan da siyaset malzemesi kullanıyorsunuz” ifadelerini kullandı.

KEVSER: MANİPÜLE EDEMEZSİNİZ

Gündeme gelen konular üzerinden yapılan eleştirilere yanıt veren AK Parti Grupbaşkanvekili Burçin Kevser Sevil, “ Devleti kullandığım yerle ben vergi dairesini temsil ediyorum demedim. Ben AK Partiyi siyasi partiyi temsil ederek burada oturuyorum. AK Parti olarak ortaya getirdiğiniz karar hakkında konuşuyorum. Devleti de vergi dairesini de faklı yerlerde Kullandım. Bu konu manipüle etmenizi istemem” dedi.

İMAR PLANI DEĞİŞİKLİĞİ VE MAHALLE BÖLÜNMESİ ÖNERGESİ GÖRÜŞÜLDÜ

Toplantının 7. ve 8. gündem maddelerindeki önergeler de görüşülerek, oy birliğiyle komisyonlara havale edildi.

7. Gündem Maddesi kapsamında, Buca İlçesi Kocatepe Mahallesi’nde bulunan 50110 ada 1 parsele ilişkin hazırlanan 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı Değişikliği teklifi, Meclis üyelerinin değerlendirmesine sunuldu. Plan değişikliği talebi, detaylı inceleme yapılmak üzere ilgili ihtisas komisyonuna gönderildi.

8. Gündem Maddesi ise, Kaynaklar Merkez Mahallesi’nde ikamet eden vatandaşların verdiği dilekçe doğrultusunda ele alındı. Dilekçede, mahallenin geniş yüzölçümü nedeniyle muhtarlık hizmetlerine erişimde güçlük yaşandığı belirtilerek, Kaynaklar Merkez Mahallesi’nin bölünmesi ve yeni kurulacak mahallenin adının Söğüt Mahallesi olması talep edildi. Söz konusu önerge de görüşülmek üzere ilgili komisyona havale edildi.

Komisyon raporlarının tamamlanmasının ardından, her iki konu da ilerleyen meclis oturumlarında tekrar gündeme alınacak.