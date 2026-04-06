Son Mühür / Erkan Doğan - Konak Belediyesi ‘Bölgeleme Usulü Belirleme’ yöntemiyle esnafın ruhsat ve belge ücretlerinin düşürülmesine yönelik bir çalışma başlattı. Başkan Çınarlı mecliste yaptığı konuşmada, “Bu yöntemle bir fiyat artışı olmayacak” dedi.

Bölgeleme Usülü

Konak Belediyesi nisan ayı olağan meclis toplantısında Konak bölgesindeki ruhsat ve belge ücretleri ile ilgili düzenleme tartışma konusu oldu. Konak Belediye Başkanı Mimar Nilüfer Çınarlı Mutlu, Fatih Belediyesi’nden örnek olarak aldıkları ‘Bölgeleme Usulü Belirleme’ yöntemini esnafın ruhsat ve belge ücretlerinin belirlenmesinde uygulayacaklarını söyledi. Bu uygulamanın ilk olmadığını anlatan Mutlu, “Bu uygulama Fatih Belediyesi’nde var. Dolayısıyla bir ilk değil, başarılı ve demokratik bulduğumuz bir uygulama olduğu için aldık. Rakamları afaki konuşmayalım. Meclis üyelerimize Ruhsat ve Denetim Müdürümüz Hümeyra Hanım size çok detaylı her bir bölgeden seçerek sunalım. Esnaf Odasına sunduk, onların onayını aldık ama yine görüşelim” dedi.

“Dehşet ekonomik kriz var, bunun sorumlusu Konak Belediyesi değil!”

“Bir yerde bir fiyat artışı olmayacak” diyen Başkan Mutlu, “Bu konunun niye anlaşılamadığını ben anlamadım. Bu konu meclis gündeminde kalsın. Hümeyra Hanım balı çarşamba tüm işi gücü bırakın. Bu formülde karşıma alsancak artış olarak çıkmasın. Bir indirim yapılıyorsa hiçbir yerin artmadığını bir anlayışla olmalı. Esnaf çok zor durumda. Esnaf siftah yapmadan kapatıyor. Ülkede dehşet bir ekonomik kriz var. Bunun sorumlusu Konak Belediyesi değil” dedi.