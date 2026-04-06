İzmir'de gerilim her geçen gün tırmanmaya devam ediyor. İzmir Büyükşehir Belediyesi ile Vakıflar Genel Müdürlüğü arasındaki tartışmaların kaynağı olan Meslek Fabrikası ile ilgili, gün boyunca tahliye gerilimi devam etti. Hem CHP cephesinden hem de AK Parti cephesinden gerilimle ilgili peş peşe açıklamalar gelmeye devam ediyor. Bir açıklama da AK Parti İzmir Milletvekili Mahmut Atilla Kaya'dan geldi.

"Fransa uçağından yalanlara devam ediliyor!"

Sosyal medya hesabı üzerinden paylaşımda bulunan Kaya, "Fransa uçağından yalanlara devam ediliyor.

1-Eski DGM binasının tapusu, Vakıflar Genel Müdürlüğü adına kayıtlıdır.

Aşağıda tapu kaydını da paylaşıyorum.

Türk Medeni Kanunu'na göre taşınmaz mülkiyeti, kural olarak tapu siciline yapılan tescil ile kazanılır.

Bu ilkenin doğal sonucu açıktır.

Tapu kimin adına kayıtlıysa, mülkiyet hakkı da ona aittir.

Dolayısıyla, "mülkiyet hakkı yüzde yüz belediyeye ait ve tapu belediyede" demek koca bir yalandır.

2-Bugün çıkıp, "bu binayı biz bu hale getirdik, masrafı belediyece yapıldı" demek gerçek dışıdır.

Eski DGM binasının, Meslek Fabrikası amacıyla gerçekleştirilen dönüşüm sürecinde, 2014 rakamlarıyla toplam 3 milyon 105 bin 970 liralık bir kaynak kullanılmıştır.

Bu bütçenin yüzde 75'lik kısmı, İzmir Valiliği-İzmir Kalkınma Ajansı tarafından karşılanmıştır.

Dönemin İzmir Valisi ve İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı'nın yaptıkları protokol ortadadır.

3- Eski DGM binası, çok değil 2021 yılında, İzmir Büyükşehir Belediye Meclisi kararıyla İstanbul merkezli Adıgüzel Vakfı'na verilmiştir. Söz konusu meclisin üyeleri arasında şu anki İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı da bulunmaktadır.

Bu belediye meclisi kararı, dönemin İzmir Büyükşehir Belediye Meclisi AK Parti Grup Başkanvekili Özgür Hızal tarafından dava edilmiş ve mahkeme tarafından bu karar iptal edilmiştir. Ve İzmir'in malı İzmir'de kalmıştır. Mahkeme kararını aşağıda paylaşıyorum.

Sayın Tugay ve CHP İzmir Milletvekilleri'ne sormak lazım.

İzmir'in malı İstanbul'a verilmek istenirken nerelerdeydiniz!

4- Vakıflar Genel Müdürlüğü'nce başlatılan tahliye işlemine yönelik, ikisi adli ikisi idari mahkeme olmak üzere belediyece dört dava açılmıştır. Açılan dört dava da tahliye işleminin durdurulmasına yönelik talep reddedilmiş ve tahliye sürecine yönelik hukuki süreç sonlanmıştır.

Bu konuda şu husus da çok önemlidir ve iyi bilinmelidir.

Vakıflar Genel Müdürlüğü, mazbut vakıfları yöneten, ecdat yadigarı tarihi eserleri koruyup yaşatan ve vakıf gelirlerini burs, yardım ve sosyal destek mekanizmaları aracılığıyla topluma aktaran köklü bir kamu kurumudur.

Cumhuriyetimizin banisi Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün "milletin serveti" olarak nitelediği vakıf müessesesi, bu kurum eliyle yalnızca geçmişin mirasını korumakla kalmaz; aynı zamanda bugünün ihtiyaçlarına cevap veren, yarının toplumsal dayanışmasını inşa eden güçlü bir sosyal yapı olarak varlığını sürdürür.

İzmirli hemşehrilerimizin gönlü ferah, içi rahat olsun.

Burada, şehrimizin ruhuna yakışan; estetiğiyle, işleviyle ve vizyonuyla İzmir'imize değer katacak muhteşem bir eseri hep birlikte hayata geçireceğiz.

Gençlerimizin hayallerine alan açan, geleceğine yön veren, umutlarını büyüten bu eser; aynı zamanda yarınlara bırakacağımız güçlü bir iz olacaktır." ifadelerini kullandı.