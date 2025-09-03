Son Mühür/ Osman Günden - Konak Belediye Başkanı Nilüfer Çınarlı Mutlu, İzmir Esnaf ve Sanatkarlar Odaları Birliği (İESOB) Başkanı Yalçın Ata’ya ziyarette bulundu. Görüşmede, işyeri ruhsat bedelleri ve sınıflandırmalardaki sorunlar başta olmak üzere esnafın beklentileri ele alındı.

Toplantıya, Birlik yöneticileri, oda başkanları, Konak Belediye Başkan Yardımcıları Ahmet Giliz ve Umut Tunç ile ilgili müdürlüklerin yöneticileri de katıldı.

“Konak esnaf için en yoğun ilçe”

İESOB Başkanı Yalçın Ata, Konak’ın İzmir’de en fazla esnaf ve esnaf odasının faaliyet gösterdiği ilçe olduğunu belirterek, belediye ile iş birliğinin önemine değindi. Ata, geçmişte düzenlenen etkinliklerdeki uyumun ruhsatlandırma başta olmak üzere diğer sorunların çözümünde de sürdürüleceğine inandığını ifade etti.

“Ortak akılla çözeceğiz”

Belediye gelirlerini artırmak amacıyla ruhsat harçlarında güncelleme yaptıklarını söyleyen Başkan Mutlu, esnaf teşkilatı ile iş birliği içinde daha iyi çözümler üretilebileceğini vurguladı.

Mutlu, “Kent yönetiminde ortak akla önem veriyoruz. Oda başkanlarımızla birebir görüşmeler yaptık, bir komisyon oluşturarak ortak bir yol haritası belirleyeceğiz. İki taraf da iyi niyetli, hızlıca sonuç alacağımıza inanıyorum” dedi.