Son Mühür/ Merve Turan - Efes Selçuk Belediye Başkanı Filiz Ceritoğlu Sengel, 30 Ağustos Zafer Bayramı ve kurtuluş mücadelesinin anlamına değinerek, “30 Ağustos, yokluğa ve yoksulluğa rağmen milletimizin bağımsızlık için açtığı büyük bir bayraktır. Atatürk ve silah arkadaşlarının öncülüğünde verilen bu mücadele milletimizin uyanışıdır. Biz de aynı inançla bağımsızlık ve barış için yolumuza devam ediyoruz” dedi.

Atatürk’ün ölüm yıldönümünün ara tatil dönemine denk getirilmesine yönelik tartışmalara da değinen Sengel, “Atatürk bu ülkenin vicdanına, kalbine ve geleceğine yazılmıştır. Hiçbir ideolojik uygulama bu sevgiyi silemez” ifadelerini kullandı.

“Barış, tüm toplumu kapsamalı”

Barışın, anayasal hakların korunması ve toplumsal kapsayıcılıkla mümkün olabileceğini vurgulayan Sengel, “Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi kararlarının tereddütsüz uygulanması, laiklik, Atatürk ilke ve inkılaplarının korunması, ülkenin çıkar ilişkileriyle belirsizliğe sürüklenmemesi şarttır” dedi.

Yeni ulaşım düzenlemesi

Trafik Sakinleştirme ve Yayalaştırma Projesi’ne de değinen Sengel, “Efes Selçuk’ta ulaşıma yeni bir soluk getirdik. İlk etapta aksaklıklar yaşansa da değişim sabır ve ortak akılla mümkün. Bu süreçte emeği geçen herkese teşekkür ediyorum” diye konuştu.

“Hukukun üstünlüğü geçerli olsun”

Yeni adli yıl dolayısıyla temennilerini dile getiren Sengel, “Cezaevleri aydınlar ve siyasilerle dolu. Bir hukukçu olarak en büyük dileğim, üstünlerin hukukunun değil hukukun üstünlüğünün geçerli olduğu bir adli yıl yaşamaktır” dedi.