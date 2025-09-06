Son Mühür/ Beste Temel - Karşıyaka Belediyesi’nin eğitimde fırsat eşitliği hedefiyle hizmet veren İsmail Hakkı Tonguç Eğitim Merkezi (KARGEM), 2024-2025 eğitim öğretim yılında önemli bir başarıya imza attı. YKS’ye hazırlanan 145 öğrenciden yüzde 80’i üniversiteye yerleşti.

Yıl boyunca KARGEM’in uzman eğitmen kadrosuyla yoğun bir hazırlık sürecinden geçen öğrenciler, diş hekimliği, inşaat mühendisliği, gıda mühendisliği ve yazılım mühendisliği gibi köklü ve nitelikli üniversitelerin bölümlerine girmeyi başardı.

Başkan Ünsal’dan tebrik mesajı

Karşıyaka Belediye Başkanı Yıldız Ünsal, elde edilen başarıdan duyduğu gururu dile getirerek, “Azimle çalışan öğrencilerimizi, onları özveriyle destekleyen ailelerini ve görevini en iyi şekilde yerine getiren öğretmenlerimizi kutluyorum. Üniversiteye adım atan gençlerin ülkemizin yarınlarına ışık tutacaklarına inanıyorum” dedi.

Yeni dönemde 550 öğrenciye destek



Başkan Ünsal, KARGEM’in yeni dönemde de çocuklara fırsat eşitliği sunmaya devam edeceğini belirterek, “2025-2026 eğitim öğretim yılında ücretsiz kurslarımızla 5. sınıftan 12. sınıfa kadar 550 öğrencinin eğitimine destek olacağız. Sunduğumuz pek çok imkanla her zaman çocuk ve gençlerimizin yanında olacağız” ifadelerini kullandı.