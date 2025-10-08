Son Mühür/ Beste Temel - Ege Üniversitesi Kültür ve Sanat Evi’nde düzenlenen “Mekândan Tarihe ve Davaya: Gazze’nin Kutsal Direnişi”paneli, Gazze’de yaşanan tarihî, kutsal ve güncel olayları akademik bir bakış açısıyla değerlendirdi. Etkinliğe Ege Üniversitesi Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Mehmet Ersan, akademisyenler, öğrenciler ve çok sayıda davetli katıldı.

Panelin moderatörlüğünü EÜ Birgivi İlahiyat Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Muhammet Hanefi Palabıyık ile Pamukkale Üniversitesi Tarih Bölümü Öğretim Üyesi Prof. Dr. Durmuş Akalın üstlendi. Program, Öğr. Gör. Osman Bostancı’nın Kur’an-ı Kerim tilavetiyle başladı.

“Gazze’yi anlamak bir insanlık meselesidir”

Panelin açılışında konuşan Ege Üniversitesi Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Mehmet Ersan, 7 Ekim Gazze işgalinin ikinci yıl dönümünde düzenlenen bu etkinliğin yalnızca bir anma değil, aynı zamanda vicdan ve farkındalık çağrısı niteliğinde olduğunu belirtti: “Gazze, yıllardır zulmün, kuşatmanın ve işgalin simgesidir; ama aynı zamanda direnişin, umudun ve inancın da timsalidir. Gazze’yi anlamak, sadece bir coğrafyayı değil; bir insanlık davasını kavramaktır. Üniversiteler, sadece bilim üreten değil, aynı zamanda vicdanı ve ahlakı koruyan kurumlardır. Bizim görevimiz, insanlığın ortak acılarına duyarsız kalmamak ve öğrencilere adalet ile merhamet bilincini kazandırmaktır.”

“Kudüs ve Gazze, onurlu direnişin simgesi”

EÜ Birgivi İlahiyat Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Muhammet Hanefi Palabıyık, “Mekândan Coğrafyaya, Coğrafyadan Kutsala” başlıklı sunumunda, Gazze’nin bir mekândan kutsal kimliğe dönüşümünü anlattı: “Modern çağ, kutsallığın mekânsal temsilini zayıflatmış olsa da insanın kutsala yönelme arzusu sürmektedir. Kudüs ve Gazze, yalnızca inançla değil; adalet, kimlik ve insan onuruyla da ilgilidir. Bu şehirler, insanın Tanrı’ya yöneliminin ve onurlu direnişinin sembolüdür.”

“Gazze’de yaşananlar planlı bir politikanın ürünüdür”

Pamukkale Üniversitesi Öğretim Üyesi Prof. Dr. Durmuş Akalın, “Filistin İşgalinden Gazze’ye: Tarihî Arka Plan ve Hedef” başlıklı sunumunda, Gazze’deki trajedinin kökenine değindi: “Bugün Gazze’de yaşananlar, 19. yüzyıldan itibaren adım adım uygulanan planlı bir Siyonist politikanın sonucudur. Osmanlı’nın bölgeden çekilmesiyle başlayan süreçte, İngiltere ve Batı desteğiyle Filistin toprakları sistemli biçimde işgal edilmiştir. 1948’de İsrail’in kuruluşuyla yüzbinlerce Filistinli evlerinden sürülmüş, mülteci kamplarında yaşamaya mahkûm edilmiştir. Gazze’deki yıkım, uzun süredir yürütülen ‘insansızlaştırma’ politikasının günümüzdeki devamıdır.”

Akademik farkındalık çağrısı

Program, Ege Üniversitesi Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Mehmet Ersan tarafından, konuşmacılar Prof. Dr. Muhammet Hanefi Palabıyık ve Prof. Dr. Durmuş Akalın’a “Ege Üniversitesi 70. Yıl Pulu” takdim edilmesiyle sona erdi. Etkinlik, Gazze’nin tarihî, kültürel ve insani boyutlarını akademik düzlemde ele alması bakımından katılımcılardan yoğun ilgi gördü.