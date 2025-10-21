Son Mühür/ Osman Günden - Konak Belediye Başkanı Nilüfer Çınarlı Mutlu, Kestelli Şerife Eczacıbaşı Ortaokulu’nu ziyaret ederek öğrencilerle sohbet etti. Çocuklara gezi sözü veren Başkan Mutlu, “Sizin mutluluğunuz bizim için çok önemli” dedi.

Öğrencilerle samimi buluşma

Konak Belediye Başkanı Nilüfer Çınarlı Mutlu, Kestelli Şerife Eczacıbaşı Ortaokulu’nu ziyaret ederek okul müdürü, öğretmenler ve öğrencilerle bir araya geldi. Ziyarete mahalle muhtarları, belediye meclis üyeleri, bürokratlar ve Eşrefpaşalılar Derneği Başkanı Mehmet Yıldız da katıldı.



Sınıfları gezerek öğrencilerle birebir sohbet eden Başkan Mutlu, Konak Belediyesi’nin çocuklara yönelik spor okulları, kültür kursları, Cumhuriyet Kütüphaneleri ve Mutlu Çocuklar Sokağı gibi projeleri hakkında bilgi verdi. Öğrencilere gezi sözü de veren Başkan Mutlu, “Bugün sizlerle olduğum için çok mutluyum. Sizin istekleriniz, ihtiyaçlarınız ve mutluluğunuz bizim için çok önemli” dedi.

“Çocuklarımızın hayalleri bizim önceliğimiz”

Okul gezisinin ardından Müdür Osman Erze ve öğretmenlerle bir araya gelen Başkan Mutlu, okulun ihtiyaçlarını ve eksiklerini yerinde inceledi. Belediye desteğiyle yapılabilecek düzenlemeler, kültürel ve sportif faaliyetler hakkında değerlendirmelerde bulundu.



Başkan Mutlu, “Dünyadaki örneklerde olduğu gibi, yerel yönetimlerin okullara desteği çok önemli. Bugün burada çocuklarımızı dinledik, onların ihtiyaçlarını ve hayallerini anlamaya çalıştık. El birliğiyle Konak’taki her çocuğun daha iyi koşullarda eğitim alması için çalışacağız” ifadelerini kullandı.