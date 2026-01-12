Son Mühür/ Osman Günden - Konak Belediye Başkanı Nilüfer Çınarlı Mutlu, Konak Kent Konseyi bünyesinde faaliyet gösteren Çocuk Meclisi’nin 3. Olağan Seçimli Genel Kurulu’na katıldı. Alsancak Türkan Saylan Kültür Merkezi’nde düzenlenen genel kurulda açılış konuşmalarının ardından divan oluşturuldu ve başkanlık seçimine geçildi.

Toplam 16 adayın yarıştığı seçimde sandık kuruldu. Çocukların demokratik katılımıyla yapılan oylama sonucunda Derin Nargis, Konak Çocuk Meclisi’nin yeni başkanı seçildi. Yeni dönemde Çocuk Meclisi Başkanı ve yürütme kurulu, Konak için projeler üreterek çocukların sesi olacak.

Başkan Mutlu: En büyük isteğim çocuk meclisinin yeniden aktif olmasıydı

Genel kurulda konuşan Konak Belediye Başkanı Nilüfer Çınarlı Mutlu, Çocuk Meclisi’nin 6 yıl aradan sonra yeniden aktif hale gelmesine dikkat çekti. Mutlu, göreve geldiği günden bu yana en büyük hedeflerinden birinin bu meclisin yeniden çalışmalarına başlaması olduğunu ifade etti.

Mutlu, Konak’ta katılımcı bir yönetim anlayışı benimsediklerini vurgulayarak, herkesin söz sahibi olduğu bir kent hedeflediklerini belirtti. Çocuk dostu bir kent için yola çıkıldığını aktaran Mutlu, her mahalleye eşit hizmet götürme anlayışıyla çalışıldığını kaydetti. Türkan Saylan Kültür Merkezi bünyesindeki Gençlik Merkezi’ni hatırlatan Mutlu, çocukların ders çalışma, oyun oynama ve kütüphaneden faydalanma olanaklarına sahip olduğunu, bu alanların çocukların görüşleriyle geliştirileceğini ifade etti. Mutlu, çocukların önerileriyle Konak’ın, İzmir’in ve ülkenin daha ileriye taşınacağına inandığını dile getirdi.

Kent konseyi: Her yaşın dostu bir kent hedefleniyor

Konak Kent Konseyi Başkanı Hamit Mumcu adına konuşan Yürütme Kurulu Üyesi Yasemin Sağlam, çocukların kentin en genç ve en dinamik gönüllüleri olacağını söyledi. Sağlam, çocukların fikirleriyle çok sesli ve çok yönlü bir Konak ve İzmir platformu oluşturulmasının hedeflendiğini belirtti.

Sağlam, kentsel yaşama dair görüşlerin paylaşılacağı, geleceğin kentlerine ilişkin beklentilerin doğrudan tartışılacağı bir meclis amaçladıklarını ifade ederek, her yaşın dostu bir kent için birlikte çalışılacağını kaydetti.

Önceki başkandan çocuklara mesaj

Önceki dönem Çocuk Meclisi Başkanı Utku Medet Genç, çocuklara hitaben yaptığı konuşmada barış vurgusu yaptı. Genç, Çocuk Meclisi’nde dayanışmanın, kardeşliğin ve ortak üretimin önemine dikkat çekerek, yeni dönemde güzel projelere imza atılacağına inandığını ifade etti.

Yeni başkandan ilk sözler: İzmir daha güzel olabilir

Adayların tek tek sahneye çıkarak çevre, katılımcılık, hayvan hakları ve çocuk hakları başlıklarında vizyonlarını paylaştığı genel kurulda seçimi kazanan Derin Nargis, ilk konuşmasını yaptı. İzmir Özel Tevfik Fikret Lisesi 9. sınıf öğrencisi olan Nargis, ailesiyle birlikte küçük yaşta İzmir’e geldiğini belirterek, kentin daha da güzelleşmesi için çocuklarla birlikte çalışacaklarını ifade etti.

Yürütme kurulu belli oldu

38 adayın yer aldığı yürütme kurulu seçimleri sonucunda asil üyeliklere Efe Ali Akbeniz, Mayıs Cirik, Cemre Deniz Öksüz, Deniz Çakır, Fırtana Ege Akgün, Miray Avcı, Hayal Düzgün ve Sevay Yavaş seçildi.

Yedek üyeliklere ise Mehmet Çınar Tursun, Zühre Su Tuğ, Ada Yüksel, Kağan Atun, Fatma Zehra Kızıldağ, Yağız Yağlıdere, Ali Yurt ve El Yasa Bereket girdi.