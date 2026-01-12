Ege coğrafyasının binlerce yıllık tarihsel birikimini bugünün dünyasıyla buluşturmayı hedefleyen “Kadim Yol” Projesi, Agora, Efes, Magnesia ve Smyrna Rotaract Kulüplerinin ortak çalışmasıyla hayata geçirildi. Tarih ve kültürü öğrenme deneyimiyle harmanlayan proje, katılımcılara Ege’nin köklü geçmişini yerinde tanıma olanağı sundu.

Ortak mirası keşfettiler

Program kapsamında alanında uzman isimlerin katkılarıyla söyleşiler düzenlenirken, antik kent gezileri, uygulamalı atölyeler ve eğitim çalışmalarıyla tarihsel bilgi canlı bir deneyime dönüştürüldü. Agora’dan Efes’e, Magnesia’dan Smyrna’ya uzanan rota boyunca katılımcılar yalnızca arkeolojik yapıları incelemekle kalmadı; bu coğrafyanın kültürel hafızasını, sürekliliğini ve ortak mirasını da yakından keşfetti.

Nitelikli bir deneyim alanı

“Kültürümüz için birleşiyoruz” yaklaşımıyla şekillenen Kadim Yol Projesi, özellikle gençlerin tarih bilincini güçlendirmeyi ve kültürel mirasa sahip çıkma duyarlılığını artırmayı amaçladı. Yoğun ilgi gören etkinlikler, katılımcılar için geçmişle bağ kurabilecekleri ve geleceğe dair ilham alabilecekleri nitelikli bir deneyim alanı oluşturdu.