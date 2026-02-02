İzmir’in Konak ilçesinde uyuşturucu ticaretine yönelik kapsamlı bir operasyon yapıldı. Konak İlçe Emniyet Müdürlüğü’ne bağlı Suç Önleme ve Soruşturma Amirliği, Narko Alan, Gültepe Polis Merkezi ve Devriye Ekipler Amirliği ekiplerince yürütülen çalışmada, ilçe genelinde belirlenen 10 adrese eş zamanlı baskın düzenlendi.

Yüklü miktarda uyuşturucu ve silah ele geçirildi

Operasyonlarda 449 bin 572 adet sentetik hap, 1 kilo 660 gram kokain ve 465 adet ecstasy hap ele geçirildi. Ayrıca 6 bin 500 plastik ilaç kutusu, ruhsatsız 2 tüfek, 4 şarjör, 25 dolu kartuş, 3 hassas terazi ile suçtan elde edildiği değerlendirilen 495 bin 800 lira bulundu. Ele geçirilen maddeler ve materyaller Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü’ne teslim edildi.

Şüphelilerden 2’si tutuklandı

Operasyon kapsamında gözaltına alınan 5 şüpheli, emniyetteki işlemlerin ardından adliyeye sevk edildi. Hakim karşısına çıkarılan zanlılardan 2’si tutuklanırken, 3 kişi adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.