Son Mühür /Erkan Doğan - Tarım ve Orman Bakanlığı İzmir İl Tarım ve Orman Müdürlüğü’nde yaşanan araç sıkıntısı had safhaya çıkarken, bazı personellerin denetimlere yaya gitmek zorunda kaldığı ifade edildi.

"Araç sıkıntısı yaşanıyor"

KESK’e bağlı Tarım ve Ormancılık Hizmet Kolu Emekçileri Sendikası (TARIM ORKAM-SEN) İzmir Şubesi Mali Sekreteri Alişan Berki, İzmir İl Tarım ve Orman Müdürlüğü ve taşra müdürlüklerinde araç sıkıntısının yaşandığını ifade etti. Kurumda kuruma ait araçlar ve özel şirketlerden kiralanan araçların kullanıldığını anlatan Berki, “Her yıl özel araç kiralama işi yeniden ihale ediliyor. Bu yıl şubat ayına girmemize rağmen kiralık araçlar henüz hizmete sunulmadı. Bu durumda denetime veya göreve gidecek personellerin araç sıkıntıları yaşamasına neden oluyor” dedi.

"Personeller denetime yaya gidiyor!"

İlçelerde Ziraat Odalarının gönüllü olarak tahsis ettiği araçların kullanıldığını anlatan Berki, “Bazı bölgelerde personeller lokanta, market ve tütün ürünleri satan yerlere yapılan yerlere yapılacak denetimlere yaya olarak gitmek zorunda kalıyor. Bu durum kurumun denetim ve diğer alanlarda yaptığı çalışmaları aksatıyor” diye konuştu.