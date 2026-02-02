Son Mühür/ Seçil Ünlü- İzmir Adliye Sarayı'nda Cumhuriyet Savcısı olarak görev yapan Berkant Karakaya'nın yazdığı şiirler sosyal medyada büyük ilgi görüyor.

Foça ve Bodrum'da Başsavcılık yapan Karakaya'nın, 'GİDEN GÜNEŞ' ile 'İKİ AYRI YAKA' başlıklı şiirleri yapay zeka ile şarkıya dönüştürüldü.

Savcı Berkant Karakaya geçen sene 'Altın Kalem' ödülüne layık görüldü.



Aldığı Notları Şiire Dönüştürdü...



Gençlik yıllarından beri şiir yazdığını ve özellikle, 'KADIN GİBİ SEVECEKSİN', 'İKİ AYRI YAKA', 'GİDEN GÜNEŞ', 'DENİZ GİBİ SEVECEKSİN', 'O AN' isimli şiirlerinin sosyal medyada beğeni aldığını belirten Savcı Berkant Karakaya, '

'Sürekli aldığım notlar bir kenarda duruyordu. Sonra bunları kaleme alarak şiire dönüştürdüm. En yenisi bir yıl önce yazıldı. Hobi olarak yazdığım şiirlerden, 'İKİ AYRI YAKA' İLE 'GİDEN GÜNEŞ' isimli şiirlerim yapay zeka ile şarkı haline getirildi. Boş zaman buldukça şiir yazmaya devam edeceğim'' dedi.