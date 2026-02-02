Son Mühür / Yağmur Daştan - Amerika Birleşik Devletleri (ABD) Adalet Bakanlığı, Jeffrey Epstein'e ilişkin davanın yeni dosyalarını yayınladı. Epstein'in mail ve yazışmalarından oluşan 3 bin sayfalık belgeler, önceki ifşaların ardından bu kez daha geniş ve daha sarsıcı ifadeleriyle dünyanın kanını dondururken; yeni dosyalar daha önce bilinen temasların ötesinde, siyaset, kraliyet ve iş dünyasının en üst katmanlarına uzanan yeni bağlantıları, gizli yazışmaları ve bugüne dek yayımlanmamış görüntüleri ortaya çıkardı. Epstein etkisi Türkiye’yi de sarsarken yaşananları Yeni Yol Grup Başkan Vekili Selçuk Özdağ yorumladı. Dosyaları çok yönlü bir şekilde analiz etmek gerektiğinin altını çizen Özdağ, bu konuda hafta içinde Türkiye Büyük Millet Meclisi’ne de (TBMM) araştırma önergesi vereceklerini söyledi.

“Bir ajanlık faaliyeti söz konusu”

Epstein meselesindeki olayların ahlak dışılığının yanı sıra ülkelerin sosyolojik, siyasi ve ekonomik yapılarına dair müdahalelerle dikkati çeken bir dava olduğunun altını çizerek açıklamalarına başlayan Özdağ, “Bu mesele sadece ahlak dışı biçimde çocukların kullanılması meselesi değil; elbette bu boyutu da var. Çocukların kanlarından, çocukluklarından yararlanma gibi kavramlar söz konusu. Bunlara karışan siyasiler, iş insanları var. Aynı zamanda yüz binlerce sayfalık veri setleriyle yürütülen bir ajanlık faaliyeti söz konusu” ifadelerini kullandı.

FETÖ benzetmesi de yaptı: Dünyanın her yerinden bilgi topluyorlar

“FETÖ hareketi de zamanında bu tür şeyler yaptı. Dışarıdan bakıldığında her yere yayılan, ‘hizmet’ eden, başka başka ülkelerde kuyu açan, sağlık hizmeti, bayrak götüren bir yapı gibi görünüyorlardı ancak topladıkları tüm bilgileri ABD’ye veriyorlardı” sözleriyle devam eden Özdağ, “Burada yıllarca iyi niyetli insanları da kullandılar. Kim zeki, kim rüşvet alıyor, kim liyakatli, kimin zaafı var; hepsi kayıt altına alınıyor ve ABD’ye aktarılıyordu. Aynısı Epstein dosyasında da var. Dünyanın her yerinden bilgi toplanıyor. Raporlara baktığınızda, uluslararası toplantı ve organizasyonlar izleniyor. Bunlar seçkin insanların katıldığı toplantılar. Bu toplantılarda politik, ekonomik ve stratejik etkiler analiz ediliyor. Bu tür yapılara ilişkin bilgi raporları oluşturulup ülkeler, teşkilatlar, partiler ve şirketlerle ilgili dünyanın nabzı tutuluyor” ifadelerini kullandı.

“ABD istihbaratı ve Siyonist yapı…”

Epstein’in zaaflar üzerine hareket ettiğinin de altını çizen Özdağ, “Bu tür zaafları olan kişiler tespit edilmiş, ‘zaaflar dosyası’na eklenmiş. Bu çalışmaların tamamı belirli bir gayeye yönelik yürütülmüş. Bunun arkasında ABD istihbaratının ve Siyonist yapının olduğu kanaatindeyim. Şahsın intihar ettiği söylendi, tabii bu da net değil. Diyalog kurmadığı kişi yok. Umulmadık kişilerle dahi irtibat kurmuş; buna ABD Başkanı Donald Trump da dahil. Bu diyaloglar sanki özel olarak kurgulanmış diyaloglar gibi. Bu nedenle adı geçen kişileri sadece ‘ahlak dışı’ kişiler olarak değerlendirmek çok da doğru değil. Bununla ilgili Türkiye istihbaratının çok iyi çalışması gerekir. Biz de bu hafta bir araştırma önergesi vereceğiz” dedi.

Bu tür olayların sadece ABD ile sınırlı kalmadığını çeşitli ülkelerde örneklerinin de olduğunun altını çizen Özdağ, Türkiye’den de örnekler vererek şunları söyledi: “Deniz Baykal nasıl gitti? Türkiye’deki siyasiler nasıl şantaja maruz kaldı? Dünyada önce çıkan birçok isim zaman zaman şantajla, bazıları kadın ya da para zaafları üzerinden baskı altına alındı ve o ülkelerin bu şekilde dizayn edildiğini düşünüyorum. Daha önce de Türkiye’den giden siyasetçilerin ve bürokratların kaldığı otellerde, kumar masalarında çekilen fotoğraflar kayda alınırdı; neler yaptıkları, kayıt dışı meseleler belgelenirdi.”

“Çok ciddi şekilde incelenmeli”

“Bir yandan ahlak dışı bir yapı var; raporlama, kişileri izleme, zaaf tespiti ve bilgi raporu oluşturma söz konusu” sözleriyle devam eden Özdağ, “Türkiye’de de bu tür faaliyetlerin devam ettiğini düşünüyorum. Bir yandan Türkiye’den kaçırılan çocuklar, bir yandan da dosyalarda ismi geçen ve takip edilen kişiler… Milyonlarca sayfadan bahsediyoruz. Bizim çok yönlü bir araştırma önergemiz olacak. Bu dosyalar çok ciddi şekilde incelenmeli ve eğer hukuk dışı bir durum varsa gereği yapılmalıdır” diye konuştu.