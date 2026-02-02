Son Mühür/ Beste Temel- İzmir, Türkiye’nin en köklü sanat etkinliklerinden biri olan Ulusal Genç Solist Yarışması’na 18. kez ev sahipliği yapmaya hazırlanıyor. İzmir Büyükşehir Belediyesi, Rotary Bölge 2440 ve Dokuz Eylül Üniversitesi Devlet Konservatuvarı’nın güçlü iş birliğiyle hayata geçirilen organizasyon, 6-9 Şubat tarihleri arasında sanatseverleri Ahmed Adnan Saygun Sanat Merkezi’nde buluşturacak. Ülke genelinden yükselen yetenekleri keşfetmeyi ve onlara dünya sahnelerinin kapısını aralamayı misyon edinen yarışma, bu yıl da genç opera sanatçıları için en prestijli kariyer basamaklarından biri olma özelliğini sürdürüyor. Dijital ortamda gerçekleştirilen titiz bir ön eleme sürecinin ardından, 97 başvuru arasından sıyrılan 61 parlak yetenek, İzmir’de sahne alarak yeteneklerini kanıtlama fırsatı bulacak.

İki farklı kategoride dev rekabet

Genç sanatçıların kariyer yolculuklarını desteklemek amacıyla tasarlanan bu büyük buluşma, “Üniversite” ve “Genç Profesyonel” olmak üzere iki ana kulvarda gerçekleştirilecek. Yarışma takvimi, 6 Şubat’ta yapılacak ikinci eleme turuyla start alacak ve heyecan 7 Şubat’taki yarı final müsabakalarıyla tırmanacak. Büyük final günü olan 9 Şubat’ta ise Ahmed Adnan Saygun Sanat Merkezi adeta bir müzik şölenine sahne olacak. Üniversite kategorisi finalistleri saat 15.00’te, genç profesyoneller ise saat 20.00’de jüri karşısına çıkarak hünerlerini sergileyecek. Sanatın birleştirici gücünü vurgulayan bu özel finaller, kapılarını tüm halka ücretsiz olarak açarak İzmirlilere unutulmaz bir deneyim yaşatacak.

Geleceğin yıldızlarına büyük ödüller ve kariyer fırsatları

Yarışmanın ödül yapısı, genç sanatçıların sadece yeteneklerini değil, aynı zamanda gelişim süreçlerini de odağına alıyor. Dereceye giren isimler için belirlenen maddi ödüller, profesyonel hayata geçişte önemli bir motivasyon kaynağı oluşturuyor. Genç Profesyonel kategorisinde zirveye çıkan isim 85 bin TL, ikinci 65 bin TL ve üçüncü 45 bin TL ile ödüllendirilecek. Üniversite kategorisinde ise birincilik ödülü 45 bin TL, ikincilik 35 bin TL ve üçüncülük 25 bin TL olarak belirlendi. Ayrıca Zehra Yıldız Özel Ödülü sahiplerine 25 bin TL, Necdet Aydın Sahne Yorumu ve Jeanette Thompson Özel Ödülü kazananlarına ise 20 bin TL takdim edilecek. Klasik bir yarışma mantığının ötesine geçen organizasyonda, finale yükselemeyen adaylar için jüri üyeleriyle birebir geri bildirim seansları düzenlenerek, gençlerin sanatsal eksiklerini gidermelerine doğrudan imkan tanınacak.

Uluslararası arenadan seçkin jüri kadrosu

Yarışmanın değerlendirme koltuğunda, dünya opera sahnelerine yön veren isimlerden oluşan elit bir jüri heyeti oturuyor. Jüri başkanlığını, opera sanatının usta ismi Aytül Büyüksaraç üstlenirken; heyette Brian Dickie, Marcus Carl, Kalle Kanttila, Eija Tolpo, Prof. Linet Şaul, Emel Akçay Özer, Yiğit Günsoy ve Caner Akın gibi ulusal ve uluslararası arenada saygınlığı tescillenmiş sanatçılar yer alıyor. Bu seçkin kadro, yarışmacıları sadece teknik açıdan değil, sahne karizması ve yorum gücü bakımından da değerlendirerek yurt dışı eğitim ve sahne fırsatlarının önünü açacak. İzmir’in kültürel vizyonuna değer katan bu etkinlik, gençlerin uluslararası sanat dünyasıyla entegre olması yolunda kritik bir köprü vazifesi görüyor.