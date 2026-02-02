Son Mühür/ Seçil Ünlü- Torbalı’da iki gündür etkisini sürdüren yoğun yağışlar sonrası Torbalı Belediyesi, olası olumsuzlukların önüne geçmek için tüm ekipleriyle sahaya indi.

İlçe genelinde yaşanan sorunlara anında müdahale eden ekipler, gece boyunca çalışmalarını aralıksız sürdürdü.

Gece boyunca kesintisiz çalışma

Yoğun yağış nedeniyle oluşabilecek su baskınları ve ulaşım aksamalarının önüne geçmek amacıyla belediye ekipleri, özellikle kritik noktalarda yoğun mesai harcadı.

Yapılan çalışmalar sayesinde vatandaşların işlerine, öğrencilerin ise okullarına güvenli ve sorunsuz şekilde ulaşması sağlandı. İlçede yaşanan problemlerin büyük bölümü kısa sürede çözüme kavuşturuldu.

Başkan Demir çalışmaları sahada koordine etti

Torbalı Belediye Başkanı Övünç Demir de yağış süresince sahada yer alarak çalışmaları yakından takip etti. Ekiplerle birlikte incelemelerde bulunan Başkan Demir, müdahalelerin hızlı ve etkili şekilde yürütülmesi için süreci bizzat koordine etti.

Sorun yaşanan bölgelerde çalışmalar sürüyor

Yağışın etkili olduğu bazı bölgelerde ekiplerin çalışmalarının devam ettiği belirtilirken, belediye birimleri olası yeni olumsuzluklara karşı hazır bekletiliyor. Yağışların etkisini sürdürmesi ihtimaline karşı ilçede teyakkuz hali devam ediyor.

Torbalı İletişim Merkezi 7/24 hizmette

Torbalı Belediyesi’nden yapılan açıklamada, vatandaşların yaşanabilecek her türlü olumsuzluk için Torbalı İletişim Merkezi'N0 numaralı telefon hattı ile aynı numaraya ait WhatsApp hattı üzerinden iletilebilecek.