Son Mühür/ Seçil Ünlü- Bayraklı Belediyesi tarafından yarıyıl tatiline özel hazırlanan etkinlik programı, ilçedeki çocuklara hem eğlenceli hem de öğretici bir tatil yaşattı.

Kültür, sanat ve sporun bir arada sunulduğu program kapsamında çocuklar, tatil boyunca birbirinden renkli etkinliklerle buluştu.

Tiyatrodan müzeye, sanattan sinemaya dolu dolu program

19–31 Ocak tarihleri arasında gerçekleştirilen yarıyıl tatili etkinlikleri kapsamında çocuklar; tiyatro oyunları, kültürel geziler ve interaktif programlarla keyifli zaman geçirdi.

İhsan Alyanak Kültür Merkezi’nde sahnelenen “Neşeli Orman” adlı tiyatro oyunu minik izleyicilerden yoğun ilgi görürken, İnciraltı Gemi Müzesi gezisiyle çocuklara farklı ve öğretici bir deneyim sunuldu.

Osmangazi Konferans Salonu’nda düzenlenen “Adam Olacak Çocuk” etkinliği, çocukları eğlenceli ve etkileşimli bir programla buluşturdu.

Postacılar İsmet İnönü Kültür Merkezi’nde iki seans halinde sahnelenen “Paw Patrol” tiyatro oyunu ise miniklere unutulmaz anlar yaşattı.

Süvari Yüzbaşı Şerafettin Kültür ve Sanat Merkezi’nde düzenlenen “Mahallem sanatla buluşuyor” etkinliğiyle çocuklar, hayal güçlerini ve yaratıcılıklarını sanatla ifade etme fırsatı buldu.

12D mobil sinema mahallelere taşındı

Yarıyıl tatili boyunca mahallelerde kurulan 12D mobil simülasyon sinema aracı, çocuklara heyecan dolu bir sinema deneyimi sundu.

Görsel ve işitsel efektlerle desteklenen gösterimler, tatil etkinliklerinin en çok ilgi gören bölümlerinden biri oldu.

Spor turnuvalarında mücadele ve fair play ön plandaydı

Tatil süresince düzenlenen spor etkinlikleriyle çocuklar sporun birleştirici gücüyle buluştu. Şehit Ümit Boz Spor Tesisleri’nde gerçekleştirilen U-12 Cup futbol turnuvası, Mustafa Kemal Atatürk Spor Salonu’nda düzenlenen U-10 kızlar basketbol turnuvası ve Sömestr Cup kızlar mini voleybol turnuvası büyük heyecana sahne oldu. Turnuvalarda mücadele kadar dayanışma ve fair play anlayışı da ön plana çıktı.

Başkan Önal: çocuklarımızın mutluluğu en büyük kazancımız

Etkinlikleri yakından takip eden Bayraklı Belediye Başkanı İrfan Önal, çocukların mutluluğunun kendileri için en önemli motivasyon olduğunu vurgulayarak şu ifadeleri kullandı:

“Çocuklarımız yoğun bir eğitim dönemini geride bıraktı. Yarıyıl tatili, hem dinlenmeleri hem de keyifli ve verimli zaman geçirmeleri için önemli bir fırsat.

Bayraklı Belediyesi olarak bu süreci kültür, sanat ve sporla desteklemek istedik. Çocuklarımızın bir araya gelerek eğlendiğini, öğrendiğini ve gülümsediğini görmek bizim için en büyük mutluluk. Bayraklı’da çocuklarımızın ve gençlerimizin her zaman yanında olmaya devam edeceğiz.”

