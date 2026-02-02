Son Mühür/ Emine Kulak- Yaz aylarında bu yana süren İzmir’deki su kesintileri vatandaşları zor durumda bırakmaya devam ediyor. Kentin birçok noktasında suyun düzenli akmaması, günlük yaşamı olumsuz etkilerken, yurttaşlar çözüm arayışında farklı yöntemlere yönelmeye başladı. Özellikle bilgi almak için resmi kurumlardan çok dijital kaynaklara, hatta yapay zekâ uygulamalarına başvurulması dikkat çekti.

‘Sular ne zaman gelecek?’ sorusu sıkça yapay zekâya sorulurken, bu durum Klinik Psikolog Şenel Kahraman tarafından toplumdaki bilgi alışkanlıklarının ve iletişim biçimlerinin dönüşümü olarak değerlendirildi.

“İnsan ve kurumların yerini yapay zeka alıyor”

İnsanların bilgi edinme biçimlerinin tarih boyunca değiştiğine dikkat çeken Kahraman, “Tarih boyunca insanların bilgi alma kaynakları değişti. Çok önceleri bilge kişilere sorulan sorular günümüze yaklaştıkça, ansiklopediler, internetle birlikte arama motorları, günümüzde ise çoğunlukla yapay zeka uygulamaları oldu. Bu teknolojinin gelişmesi ile beklenen bir durum. Bu durum hayatın her alanını belirlemeye başladı. Bu türden değişimler insanın yaşamını kolaylaştırıyor ancak alışkanlıklar, zaman kavramı değişiyor, insanın ve kurumların yerini yapay zeka almaya başlıyor. Yani kurumların ve insanların birbirleriyle etkileşiminin arasına yapay zeka giriyor” dedi.

“Yapay zekanın ne kadar güvenilir olduğu ayrı bir konu…”

Vatandaşın yapay zekaya yönelmesinin kurumlara güven eksikliğinden değil, erişilebilir, hızlı ve pratik bilgi arayışından kaynaklandığını belirten Kahraman, “Bu kurumla ilgili diyemeyiz, erişilebilirlikle, pratik, hızlı bilgi alma yolunu tercih etmekle ilgili olduğunu söyleyebiliriz. Çünkü arama motoruna girecek, ilgili kurumu bulacak, o sitenin içerisinde duyurulara ulaşacak, bütün bunlar zaman alıyor. Yapay zeka zaten bilgiye o kurumun sitesinden ulaşıyor. Bu bir kuruma güvenle ilgili değil pratiklikle ilgilidir diyebiliriz. Arama motoruna su kesintisi ile ilgili arama yaparsanız konuyla ilgili birçok sayfa karşınıza çıkar ve sağlıklı bilgiye erişmek için birden fazla sayfada dolaşmanız gerekir. Yapay zekanın ne kadar güvenilir olduğu ayrı bir konu ancak eğer İzmirliler su ne zaman gelecek sorusunu yapay zekaya soruyor iseler teknoloji aktif kullanıyor demektir. Yani yapay zeka insanların günlük hayatına girmiş demektir” diye konuştu.