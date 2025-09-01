Son Mühür/ Emine Kulak - İzmir’in Konak ilçesinde belediye iştiraki Merbel A.Ş.’de çalışan işçiler, bugün sabah saatlerinde Konak Belediyesi binası önünde kitlesel bir eylem gerçekleştirdi. DİSK'e bağlı Genel-İş Sendikası 5 No’lu Şube öncülüğünde yapılan eylemde işçiler, "Emek yoksa barış da yok", "İnsanca yaşam istiyoruz" sloganları attı.

“KENTİN MERKEZİ BİZİZ, AMA GÖRMEZDEN GELİNİYORUZ”

Eyleme katılan Merbel işçileri adına yapılan açıklamada, kentin dört bir yanında görev yapan emekçilerin yaşadığı sorunlara dikkat çekildi. “Bizler Konak halkına hizmet eden, ilçeyi temiz tutan, yollarını yapan, hayvanlara bakan, parkları yeşerten işçileriz. Kimi zaman kokusuna dahi dayanılmayan çöplerin içinde çalışıyor, risk altında hizmet veriyoruz. 2 milyon İzmirlinin yaşadığı kentin merkezinde görev yapıyoruz. Bu emeğin artık görülmesini istiyoruz” denildi.

İŞÇİLER: “SADECE HAKKIMIZI İSTİYORUZ”

Açıklamada, belediye yönetimine şu çağrı yapıldı:

“Merbel işçileri olarak bizler görevimizi eksiksiz yerine getiriyoruz. Aynı sorumluluğu belediyeden de bekliyoruz. Aylardır maaşlarımız eksik yatıyor. Gıda kartlarımız verilmedi. Toplu İş Sözleşmesi farklarımız ödenmedi. İcra ve nafaka kesintileri yapılmadığı için hem biz hem sorumluluğunu taşıdığımız insanlar mağdur oluyor. Biz emeğimizin karşılığını istiyoruz, fazlasını değil.”

"İŞ GÜVENLİĞİ VE EKİPMAN SORUNU VAR"

Eylemde, temizlik ve fen işleri çalışanlarının iş güvenliği konusunda yaşadığı ciddi eksiklikler de gündeme getirildi. Koruyucu ekipmanların sağlanmadığı, araç ve gereçlerin yetersiz olduğu, iş güvenliği önlemlerinin uygulanmadığı belirtildi. “Az tehlikeli ya da çok tehlikeli iş fark etmeksizin, herkesin sağlıklı ve güvenli çalışma hakkı vardır” mesajı verildi.

“ALIN TERİMİZ KURUMADAN ÜCRETİMİZİ İSTİYORUZ”

Açıklamanın en dikkat çekici kısmı ise şu ifadeler oldu:

“Bizler alın terinden ve emeğinden başka geçim kaynağı olmayan işçileriz. Tek istediğimiz hakkımız olan maaşlarımızın ve sosyal haklarımızın zamanında yatırılması. Ne çocuğumuza, ne eşimize, ne komşumuza mahcup olmak istemiyoruz. Alın terimizin karşılığını istiyoruz.”

“SOMUT ADIM ATILMAZSA MÜCADELEMİZ SÜRECEK”

Merbel işçileri, belediyeden en kısa sürede somut adımlar atılmasını, yaşanan sorunların ciddiyetle ele alınmasını beklediklerini belirtti. Aksi takdirde hak arama mücadelelerini büyüterek sürdüreceklerini vurguladılar.

“Yaşasın Örgütlü Mücadelemiz, İnadına Sendika, İnadına DİSK!” sloganlarıyla eylem sonlandırıldı.