Son Mühür/ Begüm Mol Karşıyaka Belediyesi ile Karşıyaka Amatör Spor Kulüpleri Birliği tarafından 30 Ağustos Zafer Bayramı etkinlikleri kapsamında organize edilen U-12 Zafer Kupası Turnuvası, Hasan Türker Spor Tesisi’nde gerçekleştirildi.

29-30 Ağustos tarihlerinde düzenlenen turnuvada Erdem Esentepe, Karagöl, Fikri Altay, Kültürspor, Dedebaşı, Şemikler Spor, Demirköprü, Mavişehir 79 Yıldız, Nergizspor, Atakent 1923, Karşıyaka Yalı Spor, Deniz Futbol Kulübü ve Tellibahçe takımları mücadele etti. Toplam 30 karşılaşmanın oynandığı organizasyonda kazanan dostluk oldu.

Final heyecanı penaltılarda çözüldü

Zafer Bayramı’nda oynanan final maçında Atakent 1923 ile Karşıyaka Yalı Spor karşı karşıya geldi. Normal süresi berabere biten karşılaşmada şampiyon penaltı atışlarıyla belirlendi. Atakent 1923, U-12 Zafer Kupası’nın sahibi oldu.

Ailelerin yoğun katılımıyla şenlik havasında geçen turnuva, minik sporcuların gelişimine katkı sağlarken sporun birleştirici gücünü ve Zafer Bayramı’nın birlik ruhunu pekiştirdi. Turnuva sonunda tüm sporculara madalya takdim edildi.

İzcilere doğa kampı

Etkinlikler kapsamında Yamanlar Piknik Alanı’nda “Zaferin İzinde İzci Kampındayız” organizasyonu gerçekleştirildi. 8-18 yaş arası gençlerin katıldığı kampta doğayla iç içe etkinlikler yapıldı.

“Ata’nın izinde, güçlü ve sağlıklı toplum”

Karşıyaka Belediye Başkanı Yıldız Ünsal, “30 Ağustos Zafer Bayramı’nın gururunu, geleceğimizin teminatı olan çocuklarımızın sahadaki azmi ve centilmenliğiyle taçlandırdık. Tüm sporcularımızı kutluyor, ailelerine ve emek veren kulüplerimize teşekkür ediyorum. Ulu Önderimiz Atatürk’ün izinde, güçlü ve sağlıklı bir toplum için sporcu gençler yetiştirmeye devam edeceğiz” dedi.