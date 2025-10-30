Son Mühür/ Emine Kulak- Konak Belediyesi’nde son dönemde art arda yaşanan istifalara bir yenisi daha eklendi. Başkan Yardımcısı Ahmet Giliz görevinden istifa etti. Giliz’in istifası, belediyede bir süredir yaşanan yönetim değişikliklerinin ardından geldi.

Göreve geldiği günden bu yana belediye yönetiminde sık sık değişiklikler yapan Konak Belediye Başkanı Nilüfer Çınarlı Mutlu ile yakın çalışma ilişkisiyle bilinen Giliz’in istifası, kulislerde dikkat çekti. Giliz, bir dönem resmi olarak Özel Kalem Müdürlüğü görevini de yürütmüştü.

BELEDİYEDE KADRO TRAFİĞİ BİTMİYOR

Başkan Mutlu’nun göreve geldikten sonra belediyede yaptığı atamalar sıkça gündeme gelmiş, Özel Kalem Müdürlüğü’ne önce CHP Genel Başkanı Özgür Özel’in akrabası Deniz Gezmiş Parlak’ın, ardından CHP Malatya Milletvekili Veli Ağababa’nın yakını Barkın Ulutaş’ın sözlü olarak görevlendirilmesi kamuoyunda tartışma yaratmıştı.

Yaşanan bu gelişmelerin ardından gelen Ahmet Giliz’in istifası, Konak Belediyesi’nde süren yönetim krizinin yeni bir halkası olarak değerlendirildi.