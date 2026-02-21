İzmir’in Urla ilçesinde öğle saatlerinde meydana gelen feci yangın, bir ailenin ocağına ateş düşürdü. Atatürk Mahallesi 2142 Sokak üzerinde bulunan bir ikamette, henüz netlik kazanmayan ancak elektrik tesisatından kaynaklandığı tahmin edilen bir yangın çıktı. Çevredeki vatandaşların gökyüzüne yükselen yoğun dumanları fark etmesiyle birlikte durum vakit kaybetmeden yetkililere bildirildi. İhbar üzerine bölgeye çok sayıda itfaiye, sağlık ve güvenlik gücü sevk edilerek geniş çaplı bir kurtarma operasyonu başlatıldı.

Alevlerin arasında can pazarı yaşandı

Yangın esnasında evde bulunan Mehmet A. (71) ve eşi Güler A. (68), kısa sürede büyüyen alevlerin arasında mahsur kaldı. İddialara göre, yoğun duman ve ateşin evi sarmasıyla birlikte Mehmet A., güçlükle balkona çıkarak kendisini dışarı atmayı başardı ve hayata tutundu. Ancak talihsiz eşi Güler A., içerideki alevlerin şiddeti nedeniyle tahliye imkanı bulamayarak evin içinde mahsur kaldı. İtfaiye ekiplerinin yoğun çabaları sonucu kontrol altına alınan yangın sonrasında içeri giren sağlık görevlileri, ne yazık ki 68 yaşındaki kadının hayatını kaybettiğini tespit etti.

Soruşturma kapsamında incelemeler devam ediyor

Olay yerinde Cumhuriyet Savcısı tarafından gerçekleştirilen titiz incelemelerin ardından Güler A.'nın cansız bedeni, kesin ölüm nedeninin belirlenmesi amacıyla İzmir Adli Tıp Kurumu Morgu’na gönderildi. Yangın sırasında dumandan etkilenen ve büyük bir şok yaşayan Mehmet A. ise olay yerinde yapılan ilk müdahalesinin ardından acil servis ekiplerince hastaneye nakledildi. Hastanede tedavi altına alınan yaşlı adamın durumunun takip edildiği öğrenildi.

Yangının çıkış nedeni mercek altında

İtfaiye ekiplerinin soğutma çalışmalarını tamamlamasının ardından hazırlanan ön rapor, facianın boyutunu gözler önüne serdi. İlk belirlemelere göre yangının evin elektrik aksamında meydana gelen bir arızadan dolayı başlamış olabileceği üzerinde duruluyor. Urla İlçe Emniyet Müdürlüğü ve ilgili birimler, olayın tüm ayrıntılarıyla aydınlatılması ve ihmal olup olmadığının saptanması için çok yönlü bir soruşturma yürüttüğünü açıkladı.