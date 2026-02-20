Son Mühür- Türkiye’nin turizm başkentlerinden İzmir, 21 Şubat Dünya Rehberler Günü kapsamında anlamlı bir kutlama organizasyonuna sahne oldu. Şehrin kültürel ve tarihi mirasını yerli ve yabancı turistlere aktararak Türkiye’nin tanıtımında kilit rol üstlenen turist rehberleri, bu özel günü İzmir sokaklarında düzenlenen etkinliklerle taçlandırdı. Turizmin sessiz kahramanları, mesleklerinin önemini bir kez daha vurgularken, İzmir’in turizm potansiyelini geleceğe taşıma kararlılıklarını yinelediler.

Cumhuriyet Meydanı’nda atanın huzurunda saygı duruşu

Kutlamaların ilk adresi, İzmir’in simge noktalarından biri olan Cumhuriyet Meydanı oldu. İzmir Turist Rehberleri Odası (İZRO) üyeleri, meslek gururlarını simgeleyen bir törenle Atatürk Anıtı önünde bir araya geldi. İzmir Turist Rehberleri Odası Yönetim Kurulu Başkanı Ayça Kesici ve beraberindeki yönetim kurulu üyeleri, oda adına anıta çelenk sunumunu gerçekleştirdi. Saygı duruşu ve İstiklal Marşı’nın okunmasıyla devam eden resmi tören, rehberlerin mesleki disiplini ve milli değerlere olan bağlılığını bir kez daha gözler önüne serdi.

Mesleğin duayenlerine onur plaketi: 40 yıllık birikim ödüllendirildi

Resmi törenin ardından programın sosyal ve kültürel ayağı, Fransız Kültür Merkezi’nin bahçesinde bulunan seçkin bir restoranda devam etti. İzmir Turist Rehberleri Odası üyelerinin geniş katılım gösterdiği buluşmada, mesleki dayanışma ön plana çıktı. Gecenin en anlamlı anları ise plaket takdim töreninde yaşandı. Turist rehberliği mesleğine adanmış ömürler unutulmayarak; sektörde 25 ve 40 yılını başarıyla tamamlayan kıdemli rehberlere, turizme katkılarından dolayı onur plaketleri takdim edildi.

Turizm elçileri kokteyl etkinliğiyle stres attı

Günün yorgunluğunu nezih bir atmosferde atan rehberler, düzenlenen kokteyl etkinliğiyle keyifli anlar yaşadı. Yeni nesil rehberler ile mesleğin duayenlerinin tecrübe paylaşımında bulunduğu organizasyon, İzmir turizminin geleceğine dair umut verici sohbetlere de ev sahipliği yaptı. Sektör paydaşlarının ve oda yöneticilerinin bir araya geldiği bu özel program, katılımcıların iyi dilekleri ve hatıra fotoğrafları çekilmesiyle son buldu.