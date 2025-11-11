Yaşar Üniversitesi İletişim Fakültesi ev sahipliğinde bu yıl 11’incisi düzenlenen Contact Uluslararası Öğrenci Filmleri Festivali, dünyanın dört bir yanından genç yönetmenleri İzmir’de buluşturdu. Festivalde, İspanyol yönetmen Ivan Melguizo’nun “Now and Then” adlı filmi “En İyi Film” ödülüne layık görüldü.

Genç yönetmenlere uluslararası platform

2015 yılından itibaren yarışma bölümüyle daha geniş bir yapıya kavuşan festival, bu yıl da güçlü bir programla sinemaseverlerle buluştu. Farklı ülkelerden film okulu öğrencilerinin yapımları, uluslararası jüri tarafından değerlendirildi.

Uluslararası jüri ve zengin program

Bu yılki jüri; Belgrad Dramatik Sanatlar Fakültesi öğretim üyeleri Andrijana Stojkovi ve Ognjen Rakevi, Aydın Adnan Menderes Üniversitesi’nden Dr. Mehmet Özbek, yapımcı Oğuz Peri ve Yaşar Üniversitesi mezunu motion grafik tasarımcısı Ayşe Kanıt’tan oluştu.

Festival kapsamında sadece yarışma değil, aynı zamanda Ulusal Film ve Televizyon Okulu (NFTS) özel gösterimi, atölye çalışmaları, masterclass ve söyleşiler de yer aldı. Konuk okul olarak Belgrad Dramatik Sanatlar Fakültesi (FDU) öğrencilerinin kısa filmlerinden oluşan özel bir seçki de gösterildi.

Ödüller sahiplerini buldu

Festivalin yarışma bölümünde “En İyi Film” ödülünün yanı sıra farklı kategorilerde ödüller de dağıtıldı.

SenEDİT Senaryo Ödülü: “The Other Lives” – Nicol Folin

MEG Works Ödülü: “This Is A Cultural Product” – Veysel Ayvazoğlu

En İyi Sinematografi Ödülü: “How To Fall Out Of Love” – Varvara Zarytska

Öğrenci Jürisi Ödülü: “Hi Mom, It’s Me, Lou Lou” – Atakan Yılmaz

Jüri Özel Ödülü: “Qaher” – Nada Khalifa

“Kültürlerin ve hikayelerin buluşma noktası”

Ödül töreninde konuşan Yaşar Üniversitesi İletişim Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Sevda Alankuş, festivalin artık uluslararası bir kültür ve fikir paylaşım alanına dönüştüğünü belirterek, “11 yıl içinde Contact, yalnızca bir öğrenci filmi festivali olmaktan çıktı. Bugüne dek 20 bini aşkın öğrenci filmi başvurdu. Bu, bizim için büyük bir gurur kaynağı” dedi.

49 ülkeden 20 bin başvuru

Bu yılki organizasyonda 49 ülkeden toplam 109 film yarıştı. Festivalin bugüne kadarki sürecinde ise 20 binden fazla öğrenci filmi değerlendirmeye alındı. 2025 yılı programında 2 bini aşkın başvuru arasından seçilen filmler seyirciyle buluştu ve toplam 39 ödül sahiplerini buldu.