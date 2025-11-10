Son Mühür/ Merve Turan - Ulu Önder Gazi Mustafa Kemal Atatürk, vefatının 87'nci yıl dönümünde Konak’ta duygu dolu bir etkinlikle anıldı. Konak Belediyesi ve Çağdaş Yaşamı Destekleme Derneği (ÇYDD) İzmir Şubesi iş birliğiyle hazırlanan Atatürk Oratoryosu, Beştepeler Sosyal Tesisleri’nde izleyiciyle buluştu.

Konak Belediye Başkanı Nilüfer Çınarlı Mutlu’nun da katıldığı programda ÇYDD Çocuk Korosu’ndan 50 çocuk, Ruhsar Gencer’in şefliğinde Atatürk’e adanan marşlar, şarkılar ve şiirler seslendirdi. Konaklılar, minik yüreklerin sahnedeki performansını uzun süre ayakta alkışladı.

“Bugün bir kadın belediye başkanıysam onun sayesinde”

Başkan Nilüfer Çınarlı Mutlu, Atatürk’e duyulan minnettarlığı vurgulayarak şu ifadeleri kullandı: “Konak’ta eşit yurttaşlık ve adil bir kent hedefiyle çalışıyoruz. Çocuklarımızın eşit eğitim ve yaşam hakkı için mücadele ediyoruz. Bu yolculukta ÇYDD’nin desteklerinden çok memnunum.

Atamızı sevgiyle, özlemle ve saygıyla anıyorum. Eğer bugün ben bir kadın belediye başkanı olarak bu görevi yapabiliyorsam, kadınlar her alanda var olabiliyorsa, çocuklarımız özgürce eğitim alıyorsa bu Atamız sayesinde. O’nu minnetle anıyorum.”

“Atatürk bugün yaşasaydı yine çocukların yanında olurdu”

ÇYDD İzmir Şube Başkanı Aslı Tamtürk de etkinlikte yaptığı konuşmada şunları söyledi: “Atatürk bugün yaşasaydı mutlaka bu salonda olur, çocuklarımızla bir araya gelir ve eğitimde eşitlik için yine çalışırdı. O temelleri attı, biz de çocuklarımızın bu emanete sahip çıkacağını biliyoruz.”

Başkan Mutlu’ya teşekkür

Tamtürk, derneğin İzmir’in farklı bölgelerinde hayata geçirdiği etkinliklere destek veren Konak Belediye Başkanı Nilüfer Çınarlı Mutlu’ya teşekkür ederek, “Aydınlanma mücadelesinde yanımızda olduğu için minnettarız. Tüm alanlarımızı bize açtı” dedi.