Son Mühür/Osman Günden- İzmir Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Dairesi Başkanlığı, sabah saatlerinde gelen ihbar üzerine ekiplerini hızlıca Konak Tünelleri’ne yönlendirdi.

Alevlere müdahale eden ekipler, dakikalar içinde yangını söndürerek tünelin güvenliğini sağladı. Tedbir amacıyla AKS ekiplerinin de bölgeye sevk edildiği bilgisi paylaşıldı.

Can kaybı ve yaralı yok

Yangının büyümeden kontrol altına alınması sayesinde tünel yapısında ve çevredeki araçlarda herhangi bir hasar oluşması engellendi. Olayda can kaybı ya da yaralanma yaşanmadı. Yanan araçta maddi hasar meydana geldi.

Yangının nedeni araştırılıyor

Yangının çıkış nedeni konusunda inceleme başlatıldı. Uzman ekipler, teknik kontroller ve kamera kayıtları üzerinden çalışma yürütüyor.

Yetkililerden sürücülere uyarı

İtfaiye Dairesi Başkanlığı yetkilileri, sürücülere araç bakımının önemini hatırlatarak periyodik kontrollerin ihmal edilmemesi gerektiğini vurguladı. Benzer olayların çoğunun teknik arızalardan kaynaklanabileceği ifade edildi.