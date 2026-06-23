Konak Belediyesi'nce 1. Kadriye Mahallesi’nde kurulmuş olan Mutlu Çocuklar Sokağı, çocukların neşeli anlarını da beraberinde getirdi. Etkinliğe ziyarette bulunan Konak Belediye Başkanı Nilüfer Çınarlı Mutlu, çocukların mutlu olmalarının en büyük motivasyon kaynakları olduğunu ifade etti.

Çocuk şenliği!

Konak Belediyesi, çocukların sosyal ve kültürel etkinliklerle bir araya gelmesi için hayata koymuş olduğu Mutlu Çocuklar Sokağı etkinliğini bu kez 1. Kadriye Mahallesi'ndeki Beştepeler Sosyal Tesisleri Pazaryeri’nde gerçekleştirdi.

Çocuklarla bir araya geldi!

Konak Belediye Başkanı Nilüfer Çınarlı Mutlu da etkinlik alanına ziyaret gerçekleştirerek çocuklarla buluştu. Çocukların oyunlarına katılan ve ailelerle sohbet gerçekleştiren Başkan Mutlu, etkinliğin çocukların sosyal gelişimine katkı sağladığını belirtti

Sonraki durak 26 Ağustos Mahallesi!

Konak Belediyesi, Mutlu Çocuklar Sokağı etkinliğini ilçenin farklı mahallelerinde sürdürmeyi planlıyor. Bir sonraki etkinliğin 26 Ağustos Mahallesi’nde düzenleneceği ifade edilirken, tüm çocuklar ve ailelere etkinliğe gelmeleri çağrısında bulunuldu.

