Son Mühür/ Begüm Mol - Konak Belediyesi ve İzmir İnisiyatifi Derneği iş birliğiyle düzenlenen “Milli Mücadele’nin İzinde: Anı, Tarih ve Vefa” etkinliği, 30 Ağustos Zafer Bayramı’nın anlamını 100. Yıl Anı Evi’nde tarihi bir atmosferle yaşattı. Şehit yakınları, gaziler ve ailelerine özel olarak düzenlenen programda katılımcılar, anı odalarında milli mücadelenin izlerini taşıyan eserlerle geçmişe tanıklık etti.

Tarihi atmosferde buluşma

100. Yıl Anı Evi’nin bahçesinde gerçekleşen etkinliğe İzmir Milli Kütüphane Vakfı Başkanı Ulvi Puğ, İzmir İnisiyatifi Derneği Başkanı Mehtap Aydoğan, sivil toplum kuruluşlarının temsilcileri, şehit yakınları, gaziler ve çok sayıda vatandaş katıldı. Moderatörlüğünü gazeteci Semra İğtaç’ın üstlendiği programda konuşmaların ardından Hasan Sarıgül rehberliğinde anı odaları gezilerek sergilenen eserler hakkında bilgi verildi.

“Yüzlerde Atatürk aydınlığı, yüreklerde vatan sevgisi”

Ulu Önder Gazi Mustafa Kemal Atatürk’ün önderliğinde kazanılan 30 Ağustos Zaferi’nin önemine dikkat çeken İzmir Milli Kütüphane Vakfı Başkanı Ulvi Puğ, müzelerin ve kütüphanelerin ulusal hafızanın korunmasındaki rolüne değindi. Katılımcıları “Yüreklerinde vatan sevgisi, akıllarında Cumhuriyet’in kazanımları, yüzlerinde Atatürk aydınlığı olan değerli dostlarım” sözleriyle selamlayan Puğ, Atatürk’ün çocuklara, gençlere, kadınlara ve sanata verdiği önemi vurguladı.

“Zafer Bayramımız kutlu olsun”

İzmir İnisiyatifi Derneği Başkanı Mehtap Aydoğan ise Zafer Bayramı’nı coşkuyla kutlamak için çalışmaya devam edeceklerini belirterek, “Değerli milli bayramlarımızı artık daha büyük bir keyif ve onurla kutlamak için elimizden geleni yapacağız. Zafer Bayramımız kutlu olsun” dedi.

Etkinlik hediyeler ve hatıra fotoğrafıyla sona erdi

Program kapsamında şehit yakınları, gaziler ve ailelerine çeşitli hediyeler verildi. Etkinlik, katılımcıların toplu hatıra fotoğrafı çekimiyle tamamlandı.