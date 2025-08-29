Son Mühür- İzmir’de bugün sabah saatlerinden itibaren farklı ilçelerde su kesintileri yaşanıyor. ana boru arızaları, isale hattındaki sorunlar ve elektrik kaynaklı çalışmalar nedeniyle birçok mahalleye saatlerce su verilemiyor. Kesintilerden etkilenen vatandaşlar tedbir almak zorunda kalırken, İZSU ekipleri arızaların giderilmesi için sahada çalışmalarını sürdürüyor.

Bayraklı’da 2 saatlik kesinti

Bayraklı’nın Çay, Çiçek ve Tepekule mahallelerinde 09.50 ile 11.50 saatleri arasında yaklaşık 2 saat su verilemeyecek. Kesintiye ana boru arızası neden oldu.

Bornova’da elektrik arızası suyu kesti

Bornova’nın Çamkule, Merkez ve Serintepe mahallelerinde 10.10 ile 13.00 arasında 3 saatlik kesinti yaşanacak. İZSU, bölgedeki sorunun Gediz Elektrik’in bakım çalışmasından kaynaklandığını duyurdu.

Bornova vana bakımı

Gürpınar ve Kemalpaşa mahallelerinde 09.30 ile 10.30 arasında yaklaşık 1 saat su kesintisi yapılacak. Vana bakım ve temizlik çalışması nedeniyle bölgeye geçici olarak su verilemeyecek.

Çiğli Yakakent susuz

Çiğli’nin Yakakent mahallesinde 05.45 ile 12.00 arasında tam 6 saatlik kesinti uygulanıyor. İsale hattı arızası nedeniyle bölgeye su verilemiyor.

Foça’da merkez etkilenecek

Fevzi Çakmak, Mustafa Kemal Atatürk ve yeni Foça merkezde 09.40 ile 12.00 arasında 2 saat su kesintisi yaşanacak. İZSU, ana boru arızasının tamir edildiğini ancak tüm merkezin etkileneceğini açıkladı.

Karabağlar ‘da boru patladı

Ali Fuat Cebesoy ve Tahsin Yazıcı mahallelerinde 10.20 ile 12.20 saatleri arasında 2 saatlik su kesintisi yapılacak. Ana boru arızası nedeniyle bölge susuz kalacak.

Menderes Ahmetbeyli 6 saat susuz

Menderes’in Ahmetbeyli mahallesinde 09.04 ile 15.04 arasında 6 saat su kesintisi uygulanacak. 4006 sokak ve civarında ana boru arızası nedeniyle su verilemeyecek.

Ödemiş’ten elektrik kesintisi suyu kesti

Ödemiş’in Beyazıtlar, Çobanlar, Günlüce, Kayaköy ve Yusufdere mahallelerinde 09.00 ile 17.00 arasında 8 saatlik kesinti uygulanacak. Gediz Elektrik’in bakım çalışması nedeniyle bölgeye su verilemiyor.

Seferihisar’da ana boru patlağı

Seferihisar’ın Camikebir ve Çolak İbrahim Bey mahallelerinde 08.40 ile 11.00 arasında yaklaşık 2 saat kesinti uygulanıyor. Temel Cingöz Caddesi’ndeki ana boru arızasının tamiri için suyun kesildiği bildirildi.

Selçuk İsa Bey’de kesinti

Selçuk’un İsa Bey mahallesinde 09.46 ile 11.46 arasında 2 saatlik su kesintisi yaşanacak. Arıza 2048 sokak ve çevresini kapsıyor.

Urla Bademler susuz kalacak

Urla’nın Bademler mahallesinde 10.13 ile 14.00 arasında yaklaşık 4 saat su kesintisi olacak. İZSU, ana boru arızasının tamir edildiğini duyurdu.

Menderes Mithatpaşa’da boru arızası

Menderes Merkez ve Mithatpaşa mahallelerinde 10.00 ile 12.00 arasında 2 saatlik su kesintisi uygulanacak. Ana boru arızasının onarımı sürüyor.

İZSU’dan uyarı

İZSU, planlanan arıza tamir ve bakım çalışmalarının ardından suyun kademeli olarak verileceğini açıkladı. Vatandaşların tedbirli olmaları istendi.