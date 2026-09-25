Merve Turan / Son Mühür - Konak Belediyesi Sağlık İşleri Müdürlüğü bünyesinde Karataş'taki tarihi binasında hizmet veren Psikososyal Destek Merkezi, 16 yaş üzerindeki tüm Konaklılara kapılarını açıyor. Birebir yapılan ve tam gizlilik esasına dayanan seanslarda; evlilik ve çift terapisinden travma ve yas sürecine kadar pek çok alanda uzman psikologlarca destek sağlanıyor.

"Destek almayı doğallaştırmak gerekiyor"

Zor bir dönemden geçerken bir arkadaşının tavsiyesiyle merkeze başvuran ve yaklaşık bir yıldır düzenli seanslara katılan Sibel Mete, süreçle ilgili deneyimlerini paylaştı. Destek almanın hayatın doğal bir parçası olduğunu belirten Mete, "Herkesin hayatında zor süreçler oluyor. Bunu kendinizde hissettiğinizde gitmeniz gerektiğini bilmelisiniz. Sadece Konak’ta ikamet ediyor olmanız yeterli. Gerçekten güler yüzlü bir ekip var ve hemen randevu oluşturup destek oluyorlar. Buradaki en önemli unsur hizmetin sürdürülebilir olması. Hastanelerde her zaman aynı hekimden randevu bulamayabiliyorsunuz ama burada düzenli bir takip var" dedi.

"Sürecin ücretsiz ve nitelikli olması büyük bir şans"

Babasının hastalık ve vefat sürecinde merkezin kendisine çok büyük bir güç kattığını ifade eden Mete, "Yakın zamanda babamı kaybettim ve o süreçte olmak istediğim yerdeydim. Böyle bir merkeze gelmek, bunu sürdürülebilir kılmak ve hiçbir ücret ödemiyor olmak büyük bir şans. Kimse sizi öylesine dinlemiyor, işlerini ciddiye alıyorlar ve kendinizi önemli hissediyorsunuz. Hiç tanımadığınız birilerinin sürekli sizinle olduğunu bilmek çok kıymetli" diyerek Başkan Nilüfer Çınarlı Mutlu’ya teşekkür etti.

Terapiye gelirken tarihi dokuyu ve Tarihi Asansör’ü keşfetti

Merkezin konumu ve binasının da terapi sürecine olumlu katkı sağladığını dile getiren Mete, Karataş’taki otantik ortam sayesinde çevreyi de keşfettiğini belirterek şunları söyledi: "Ulaşımda hiç sıkıntı yaşamıyorum. Sahilde inip güzel yollardan yürüyerek geliyorsunuz. Eski, tatlı ve otantik bir bina var. Çıkışta deniz kenarında yürüyebiliyorsunuz. Konak’ta yaşamama rağmen hayatımda ilk kez Tarihi Asansör’e buraya gelmem sayesinde gittim ve kızımı da buraya getirdim."

Başvuru ve randevu süreci nasıl işliyor?

Randevu sistemiyle çalışan Konak Belediyesi Psikososyal Destek Merkezi’nden yararlanmak isteyen vatandaşlar, mesai saatleri içerisinde Konak Belediyesi Sağlık İşleri Müdürlüğü’nün (0232) 484 22 91 numaralı telefonunu arayarak kayıt oluşturabiliyor. Görüşmeler, Akın Simav Mahallesi 269 Sokak’ta yer alan merkezde uzman psikologlar eşliğinde ve tamamen gizli tutularak gerçekleştiriliyor.