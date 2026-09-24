Son Mühür/Hüseyin Demir Aras Kargo Dostluk turnuvasının final maçında Vakıfbank ile Eczacıbaşı kozlarını paylaştı. Avrupa’nın en iyi takımları İzmir’de Alsancak Atatürk Spor Salonunda sahne aldı. Kapalı gişe oynanan müsabakada yıldızlar geçidine sahne oldu. Dünyanın en iyi voleybolcuları arasında yer alan Boskovic, Zehra Güneş, Ivanovic gibi yıldız isimler boy gösterdi. İzmir'de üç gün boyunca voleybol şöleni yaşandı.

Giovanni Guidetti kırmızı kart gördü!

Maça her iki takımda tempolu başladı. Giovanni Guidetti, hakeme itirazdan dolayı sarı karttan sonra kırmızı kart gördü. Vakıfbank, Boskovic’in oyunu girmesiyle skoru dengeledi. Cazute’nin blok sayısıyla sarı-siyahlılar oyunun üstünlüğünü elinde tutmaya çalıştı. Eczacıbaşı’nda Antropova skor yükünü taşıdı. Vakıfbank, ilk seti 25-21 kazandı.

Eczacıbaşı Rettke ve Dilay ile geri döndü!

İkinci sette sarı-siyahlılar rakibine fırsat tanımadı ve seti 25-18 aldı. Üçüncü sette Eczacıbaşı 2-0 geriden gelerek durumu eşitledi (23-25). Ebrar Karakurt oyuna girdiğinde tribünler coştu. Turuncu Kaplanlar’da Dana Rettke 7 blok sayısına ulaştı. Eczacıbaşı’nda Rettke ve Dilay ikilisi, Helena Cazaute'ye üst üste 3 blok yaptı. Üst üste iki seti kazanan Turuncu Kaplanlar, oyunu karar setine taşıdı. Karar seti nefesleri keserken İzmirli voleybolseverler ayakta alkışladı.

Tijana Boskovic’e yeşil kart!

Sırp yıldız voleybolcu Tijana Boskovic, blokta topun kendisine temas ettiğini söyledi ve yeşil kart gördü. Fair play örneğini gösteren Boskovic’i tüm tribünler alkışladı. Türkiye Voleybol Federasyonu ve Uluslararası Voleybol Federasyonu müsabakalara yeşil kartı getirdikten sonra fair-play ruhu arttı. Karar setinde Vakıfbank 15-3 ile alarak sahadan 3-2 galip ayrıldı. Maç bitiminde her iki takımın oyuncuları birbirini tebrik ederken Vakıfbank, turnuvada birinci oldu. Eczacıbaşı ikinci olarak turnuvayı tamamladı.

İzmirliler'den Ebrar Karakurt'a yoğun ilgi!

Vakıfbank’ta; Brancuska 18 sayıyla maçın kahramanı oldu. Ivanovic 15 sayı ile mücadele etti. Cazaute 13 sayı, Deniz 12 sayı, Zehra 11 sayıyla takımına katkı verdi. Eczacıbaşı’nda Ebrar 14 sayı, Weitzel 12 sayı, Rettke 10 sayı, Antropova 10 sayıyla oynadı. Milli voleybolcumuz oyuna girdiğinde alkış alırken maç çıkışında İzmirli voleybolseverler fotoğraf çekilmek istedi.

SALON: Alsancak Atatürk Spor Salonu

VAKIFBANK: Cansu Özbay, Naz Aydemir Akyol, Selin Yener, Tijana Bošković, Monika Brancuska, Héléna Cazaute, Aylin Uysalcan, Vanja Ivanović, Marina Markova, Katarina Dangubić, Berka Buse Özden, Deniz Uyanık, Zehra Güneş, Emily Maglio, Eylül Akarçeşme Yatgın, Aleksandra Jegdić, Aylin Sarıoğlu Acar

ANTRENÖR: Giovanni Guidetti

ECZACIBAŞI: Dilay Özdemir, Elif Şahin, Ekaterina Antropova, Dudova, Mayu Ishikawa, Yaprak Erkek, Aleksandra Uzelac ,Ebrar Karakurt ,Camilla Weitzel, Aslı Kalaç, Ezel Balık, Dana Rettke, Simge Şebnem Aköz, Selin Ada

ANTRENÖR: Giulio Bregoli

SETLER: 25-21, 25-18, 23-25, 15-25, 15-3