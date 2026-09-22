İzmir Emniyeti, kent merkezinde uyuşturucu satıcılarına yönelik dikkat çeken bir operasyona imza attı. Sokak aralarında uyuşturucu satışını engellemek için düğmeye basan Konak İlçe Emniyet Müdürlüğü ve Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü’ne bağlı Narko Alan ekipleri, teknik ve fiziki takibin ardından harekete geçti.

Şüphelilerin kaldığı ve uyuşturucu depoladığı belirlenen mekanlara önceki gün eş zamanlı baskın yapıldı.

Aramalarda neler ele geçirildi?

Adreslerde detaylı arama yapan polis ekipleri, ele geçirilen uyuşturucuların miktarını da ortaya koydu. Aramalarda şu maddeler ve gereçler ele geçirildi;

13 bin 442 adet sentetik hap, 2 kilo 259 gram bonzai, 1 kilo 210 gram bonzai imalatında kullanılan hammadde (sentetik kannabinoid), 18,37 gram kokain, 1 gram esrar ve 13 adet ilave hap, uyuşturucu tartımında kullanılan hassas terazi, 1 adet ruhsatsız tabanca, suçtan elde edildiği değerlendirilen 19 bin 100 TL nakit para

4 zanlı cezaevine gönderildi

Operasyon sırasında yakalanarak emniyete götürülen 4 şüphelinin sorgusu tamamlandı. Polisteki işlemlerinin ardından geniş güvenlik önlemleri altında adliyeye sevk edilen zanlılar, çıkarıldıkları mahkeme tarafından "uyuşturucu madde ticareti yapmak" suçundan tutuklanarak cezaevine gönderildi.