Son Mühür- İzmir'in Bornova ilçesinde belediye toplumsal sorumluluk bilinciyle, ilçede ikamet eden vatandaşların koruyucu, önleyici ve geliştirici sağlık hizmetlerine erişimini kolaylaştırmak adına hayata geçirdiği Sağlık Destek Kart projesinde yeni bir aşamaya geçti.

Sağlık Destek Kart’ta yeni dönem başladı

Düzenlenen resmi törenle birlikte Bornova Belediye Meclisi’nin onayının ardından yürürlüğe giren 1 yıl süreli iş birliği protokolünün ilk imzaları Başkan Ömer Eşki ile huzurevi ve yaşlı bakım merkezlerinin yetkilileri tarafından atıldı. Gerçekleşen protokol kapsamında Bornova Belediyesi; başvuru süreçlerini yönetecek, kart sahiplerini belirleyecek ve veri güvenliği ile denetim mekanizmalarını işletecek.

Proje İzmir’in farklı ilçelerine yayılıyor

Bornova Belediye Başkanı Ömer Eşki protokol törenindeki konuşmasında, projenin sadece Bornova ile sınırlı kalmayıp Çiğli, Karabağlar ve Bayraklı gibi İzmir’in farklı ilçelerindeki kurumları da kapsayacak şekilde büyüdüğünü müjdeledi.

Başkan Eşki konuşmasında şu ifadelere yer verdi:

“Sevgili İzmirliler, Bornova Belediyesi olarak yakın zamanda hayata geçirdiğimiz Sağlık Destek Kartı projemizi, değerli kurumlarımızın katılımıyla her geçen gün daha da büyütüyoruz. Bugün sadece Bornova’da değil; Çiğli’den Karabağlar’a kadar İzmir’imizin dört bir yanındaki birçok huzurevi ve yaşlı bakım merkeziyle bu anlamlı dayanışma ağını kurmuş bulunmaktayız.

Huzurevleri ve bakım merkezleri, ailelerin ekonomik ve sosyal şartlar nedeniyle evde bakım sağlamakta zorlandığı bu dönemde artık en temel insani ihtiyaçlardan biri haline geldi. Hayatın tam merkezinde yer alan bu can alıcı ihtiyaca yönelik olarak, vatandaşlarımızın omuzlarındaki yükü bir nebze de olsa hafifletmeyi amaçlıyoruz. Bu yolda bizlerden desteğini esirgemeyen, elimizi tutan tüm yatırımcılarımıza ve bu kutsal sektörde gece gündüz emek veren herkese ayrı ayrı teşekkürlerimi sunuyorum.”

Kart sahiplerine yüzde 20’ye varan indirim

İmza törenine katılan özel huzurevi ve yaşlı bakım merkezi yetkilileri, ekonomik olarak zorlayıcı bir dönemde Bornova Belediyesi’nin başlattığı bu sosyal sorumluluk hareketine dahil olmaktan büyük mutluluk duyduklarını ifade ettiler. İşletme sahipleri yaptıkları ortak açıklamada şunları söyledi:

“Yaşlı bakımı ve sektörel yatırımlar, sadece ticari değil aynı zamanda vicdani bir sorumluluktur. Bornova Belediyesi’nin vatandaş odaklı vizyonu sayesinde, büyüklerimizin hayat standartlarını koruyacak ve aile bütçelerine nefes aldıracak adımlar attık. Kamu ve özel sektör iş birliğinin en güzel örneklerinden biri olan bu projede yer alarak, İzmir’in kıymetli çınarlarına yüzde 20’ye varan indirimlerle hak ettikleri kaliteli hizmeti sunmaktan onur duyuyoruz.”

Anlaşmalı huzurevleri belli oldu

Protokolün yürürlüğe girmesiyle birlikte Bornovalı kart sahiplerine kapılarını açan ve İzmir'in dört bir yanında hizmet veren anlaşmalı köklü kuruluşlar ise şunlar oldu:

· Özel Platin Huzurevi ve Yaşlı Bakım Merkezi

· Kayra Huzurevi ve Bakım Merkezi

· Berrak Huzurevi ve Bakım Merkezi

· Bilge İleri Yaş Bakım Evi

· Özel Bilgeler Huzurevi (Bornova Şubesi)

· Özel Bilgeler Huzurevi (Bayraklı Şubesi)

· Pembe Köşk Huzurevi ve Yaşlı Bakım Merkezi

· Özel Sevgican Huzurevi