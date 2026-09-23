Son Mühür- Geleneksel hale gelen Türkiye Futbol Adamları Derneği (TÜRFAD) İzmir Şubesi tarafından düzenlenen “İnsanlar Yaşarken de Anılmalıdır Ödül Töreni” Selahattin Akçiçek Kültür Merkezi’nde gerçekleştirildi. Konak Belediyesi’nin katkılarıyla bu yıl 27.’si düzenlenen ve vefanın öne çıktığı gecede spora emek veren 41 kişiye ödülleri törenle verildi.

Spor ve futbol camiasını buluşturan törene Başkan Mutlu’nun yanı sıra TÜRFAD İzmir Şube Başkanı Bahri Vreskala ve Yönetimi, TÜRFAD Genel Merkez Yöneticileri, Türkiye Futbol Antrenörleri Derneği (TÜFAD) İzmir Şube Başkanı Hasan Aral, TFF İzmir Bölge Temsilcisi Kübra Özkan, Yeni Parti Konak İlçe Yönetimi, İzmir Büyükşehir Belediyesi ve Konak Belediyesi Meclis Üyeleri, muhtarlar, spor kulüplerinin başkan ve yöneticileri ile sporcular katıldı.

Başkan Mutlu’dan Turgutlu’daki saldırıya ilişkin mesaj

Törende konuşma yapan Konak Belediye Başkanı Nilüfer Çınarlı Mutlu, dün yaşanan acı olaya da değindi. Manisa’nın Turgutlu ilçesinde yaşanan okul saldırısındaki yaralılara acil şifa dileyen Başkan Mutlu,

“Çocuklarımızın can güvenliği yok. Çok yakın zamanda benzer olaylar yaşamıştık ve tekrar etmesin demiştik. Çocuklarımız okula güvenle gidebilsin, annelerin babaların gözü arkada kalmasın demiştik. Ama maalesef bu kez Turgutlu’da çok büyük bir acıyla güne başladık. Yaralılara acil şifalar diliyorum, Manisa’ya ve tüm ülkeye geçmiş olsun dileklerimi iletiyorum. Artık bu facialar yaşanmasın istiyoruz” dedi.

“Vefayı son görev olmaktan çıkarın”

TÜRFAD’ın 27 yıldır sürdürdüğü “İnsanlar Yaşarken de Anılmalıdır” geleneğinin önemine dikkat çeken Başkan Mutlu,

“Bugün çok güzel bir duygu için bir aradayız. Vefanın sadece bir semt adı ve geçmişi anmak olmadığını; bugün yaşayan, üreten, emek veren, mücadele eden insanlara ‘Emeğini görüyorum, takdir ediyorum ve sana teşekkür ediyorum’ demek için buradayız. Bir insanın en çok istediği şeylerden biri, yaşarken yaptığı güzel işlerin fark edildiğini bilmek.

Bir teşekkürün, bir alkışın, bir güzel sözün yaşarken söylenmesi. TÜRFAD’ın 27 yıldır yaşattığı İnsanlar Yaşarken de Anılmalıdır geleneği tam da bunu söylüyor. Diyor ki; vefayı son görev olmaktan çıkarın. İnsanları yaşarken hatırlayalım, iyi ki varsın demek için geç kalmayalım” ifadelerini kullandı.

“Sporun olduğu yerde umut var”

Sporun olduğu yerde umudun ve dayanışmanın olduğundan bahseden Başkan Mutlu sporun bireylere ve topluma kazandırdığı değerlerin altını çizerek şunları söyledi:

“Spor deyince aklımıza genelde skorlar, şampiyonluklar geliyor. Ama spor bundan çok daha büyük bir şey. Spor bize mücadele etmeyi, rakibimize saygı göstermeyi, takım arkadaşlarımıza güvenmeyi ve en önemlisi de iyi bir sporcu olmanın iyi bir insan olmaktan geçtiğini öğreten çok önemli bir kavram.

Sporun olduğu yerde umut var, dayanışma var. Biz de Konak Belediyesi olarak tam da bu anlayışla hareket ediyoruz. Konak’ın her mahallesinde, her yaş grubundan insanın sporla buluşmasını istiyoruz. Çocuklarımız küçük yaşlarda sporla tanışsın diye mücadele ediyoruz. Sağlıklı bir kentin, sağlıklı insanlarla mümkün olduğuna inanıyoruz. Ama sadece vücudun sağlıklı olması yetmez; vicdanımız da sağlıklı olacak, ahlakımız ve adalet duygumuz da güçlü olacak.

Bugün ödül alacak spor insanlarının her birinin çok kıymetli hikayesi var. Kimi sahalarda ter döktü, kimi kulüplerde yıllarca emek verdi. Kimi gençlerin elinden tuttu. Herkesin hikayesi farklı ama ortak bir yanı var. O da bu ülkenin sporuna verdiğiniz emek. İyi ki varsınız, iyi ki bu ülkenin spor tarihine iz bıraktınız. İyi ki vefanın bir semt adı olmadığını biliyor ve bildiriyorsunuz.”

Vreskala’dan Konak Belediyesi’ne teşekkür

Türkiye Futbol Adamları Derneği (TÜRFAD) İzmir Şubesi Başkanı Bahri Vreskala ise Konak Belediyesi'nin desteğinden bahsederek

“TÜRFAD, 1993 yılında şahsımın kurucu başkanlığında birçok arkadaşımız tarafından kuruldu. Bizler şanslıyız, bugün 27. törenimizi yapıyorsak, Konak Belediyemizin bize verdiği destektendir. Sayın Başkanım Nilüfer Çınarlı Mutlu’ya özellikle teşekkür ediyorum, bugünkü zor koşullar altında bile bizi yalnız bırakmadınız. Derneğimiz, şu anda yaptığımız törenin patentini alan ilkler şehri İzmir’imize bir ilki daha kazandıran bir dernektir.

Tüzüğümüzün 3. maddesi gereğince amacımız Türk futbolunun geleceğinin sağlam temeller üzerinde kurulmasını sağlamak, futbol paydaşları ile birlikte projeler üretmek ve futbolu ileriye götürmektir. Devamında dostlukları pekiştirmek, geçmişi günümüze taşımak ve insana has olan vefa duygusunun yaşatılmasıdır.

Biz bunu yapmaya çalışıyoruz. Bizim görevimiz futbola hizmet ancak bunun yanı sıra bu anlamlı törende İzmir’imiz bir ilke daha imza attı. Konak Belediyemizin destekleriyle, Avrupa Fair Play Ödülü, İzmir’e layık oldu. Bu sene biz aldık. Bugün vefa denildiğinde aklımıza İstanbul’da bir semt veya bir kulüp adı geliyor. Vefa geçmişi yad ederek geleceğe zemin hazırlamaktır bize göre. Bu akşam bizleri yalnız bırakmadığınız için hepinize çok teşekkür ediyorum” diye konuştu.

İşte ödül alan isimler

TÜRKİYE FUTBOL ADAMLARI DERNEĞİ (TÜRFAD) İZMİR ŞUBESİ 27. “İNSANLAR YAŞARKEN DE ANILMALIDIR” ÖDÜLLERİ

Onur Ödülleri

1.Ali Yeldan – İzmir Cumhuriyet Başsavcısı

2.Nilüfer Çınarlı Mutlu – Konak Belediye Başkanı

İzmir’e ve Spora Hizmet Ödülü

1.Fatma Dayıoğlu

2.Altan Yenice

3.Eryetiş Kurtaral

4.Taşkın Yılmaz

5.Emir Akın Ömürgülşen

6.Hamdi Asena

Kulüp Yöneticiliği Ödülü

1.Mehmet Peynirci

2.Ersin Akbaylar

3.Mehmet Ali Pazan

4.Murat Keser

5.Mitat İpek

Sağlık Ödülü

1.Prof. Dr. Emin Ergen

2.Prof. Dr. Murat Ersel

3.Uzm. Dr. Kenan Güler

Basın Ödülü

1.Mesut Şimşek

2.Zafer Ertem

Hakem-Gözlemci Ödülü

1.Hayati Doğan

2.Kemal Aydeniz

3.Şuayip Şirinkebapçı

4.İlhami Sayılan

5.Necdet Zincir

6.Şükrü Sungu

Teknik Adam Ödülü

1.Hasan Aral

2.Asım Çınarlıdağ

3.Ergun Çimenser

4.İbrahim Dalgıç

Futbolcu Ödülü

1.İrfan Ertürk

2.Raci Şengün

3.Bahattin Demircan

4.Mehmet Adalıoğlu

Amatöre Hizmet Ödülü

1.Taner Güldaş

2.Ersoy Kubilay

3.Orhan Tunaboylu

4.Zafer Çağatay

5.Haydar Cansız

Şampiyonlar Ödülü

1.Bengisu Avcı

2.Göztepe Kadın Su Topu Takımı

3.Göztepe Kadın Voleybol Takımı

4.Aras Kargo Kadın Voleybol Takımı